Bu defa yüzünüzü ‘asın!’

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Fit bir vücut, delici bakışlar, ipek gibi saçlar; evet çok güzelsiniz!

Yüz ve boyun bölgesinde oluşan sarkmalar için hangi yöntemler kullanılıyor?

Son yıllarda artık yüz ve boyun bölgesinde oluşan sarkmalarda germe yöntemi fazla tercih edilmiyor. Yüz ve boyun bölgesinin yeniden gençleştirilmesi yani ‘fasiyal rejuvenasyon’ oldukça fazla talep görüyor. Artık gelişen teknoloji ile birlikte yüz bölgesinin endoskopik olarak ince ve küçük kesilerle cilt altı dokusunun asılması mümkün olabiliyor. Oluşan kırışıklıklar ve sarkmalar bu şekilde yok edilebiliyor.



En sık hangi bölgelerde sarkmalar oluşuyor? Bu gevşemeler neden kaynaklanıyor?

Yüz bölgesinde ve yanaklarda sarkmalar bazen erken yaşlarda başlayabiliyor. Özellikle yanak ve göz altında oluşan gevşemeler ve sarkmalar kişiyi yorgun ve üzgün gösteriyor. Genetik yapı, hızlı kilo alıp vermeler, sigara, güneşlenme, solaryum, vitamin ve proteinden yoksun beslenme gibi faktörler de bu sarkmalara neden olabiliyor.



