Fit bir vücut, delici bakışlar, ipek gibi saçlar; evet çok güzelsiniz!
Yüz ve boyun bölgesinde
oluşan sarkmalar için hangi
yöntemler kullanılıyor?
Son yıllarda artık yüz ve
boyun bölgesinde oluşan
sarkmalarda germe yöntemi fazla tercih
edilmiyor. Yüz ve boyun bölgesinin
yeniden gençleştirilmesi yani ‘fasiyal
rejuvenasyon’ oldukça fazla talep görüyor.
Artık gelişen teknoloji ile birlikte yüz
bölgesinin endoskopik olarak ince ve
küçük kesilerle cilt altı dokusunun asılması
mümkün olabiliyor. Oluşan kırışıklıklar ve
sarkmalar bu şekilde yok edilebiliyor.
En sık hangi bölgelerde sarkmalar
oluşuyor? Bu gevşemeler neden
kaynaklanıyor?
Yüz bölgesinde ve yanaklarda sarkmalar
bazen erken yaşlarda başlayabiliyor.
Özellikle yanak ve göz altında oluşan
gevşemeler ve sarkmalar kişiyi yorgun
ve üzgün gösteriyor. Genetik yapı, hızlı
kilo alıp vermeler, sigara, güneşlenme,
solaryum, vitamin ve proteinden yoksun
beslenme gibi faktörler de bu sarkmalara
neden olabiliyor.