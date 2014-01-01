Bu estetikler çok moda olacak

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Modada değişen trendlere güzellik de ayak uyduruyor.

Yazı: Nilgün Yıldız



Estetikte gelişmeler son hız ilerliyor. Estetiğin modası bazen ünlü isimlere, bazen uzmanlara bazen de bulunan yöntemlere göre yön kazanıyor. Peki siz yeni yöntemlerden hangisini alırdınız?



Burnum şunun gibi olsa, dudaklarım şuna benzese devri kapanıyor. Çünkü artık küçük dokunuşlar büyük değişiklikler sağlıyor. Bize düşense sadece bu trendlerden kendimize uygun olanı seçip uygulamak oluyor. Biz de sizin için 2014 yılında hangi estetik trendlerin moda olacağını araştırdık. İşte yeni estetik trendleri!



Popolar değişiyor

Bugüne kadar ‘popom çok küçük, popom çok büyük’ gibi şikayetler duyduk ya da söyledik. Fakat popo ameliyatlarına hiçbir zaman yanaşmadık. Oysa artık popo protezleri hiç olmadığı kadar moda! Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı Dr. Dilek Avşar, “2014 yılında öne çıkacak estetik operasyonlardan biri de popo protezleri olacak. Çünkü son iki yıldır yağ

enjeksiyonlarıyla popoya kontur vermek oldukça istek görüyor. Özellikle fit vücutlarda poponun küçüklüğü ya da kıyafetlerde popodaki kıvrımı yakalayamamak kadınları rahatsız edebiliyor” diyor.



Fakat popoya yapılan yağ enjeksiyonları ve kök hücre tedavisi çok kalıcı olmadığı ya da yetmediği için protezler daha fazla tercih edilecek gibi görünüyor. Bu protezler hiç iz kalmadan yerleştirilebiliyor. İyileşme süreci de oldukça rahat geçiyor. Meme protezinde olduğu gibi popoya özel protezler popo aralığından yerleştiriliyor. Operasyonu yaptıran kişi, yaklaşık bir hafta sonra poposunun üzerine oturabiliyor, yürüyebiliyor ve bir süre sonra protezi hissetmiyor. Dr. Dilek Avşar, “Türk kadınında ya basen geniştir ya da dardır fakat popolar hep düze yakındır. Popoya kıvrım vermek için popo protezi gerekebiliyor” diyor.



Dolgun memeler

Kadınlar için; meme büyük olabilir, küçük olabilir fakat sarkık olmasını kabul edemiyorlar. Memenin dik olmasını, sutyensiz dışarıya çıkmanın rahatlığını yaşamak istiyorlar. Dr. Dilek Avşar, “Meme büyük ve sarkmışsa bunu tolere etmek bir kadın için çok zor. Bu durumda hem memeyi küçültüp hem de dikleştirmek gerekebiliyor. Artık kadınlar dik ve dekoltesi dolgun memeler istiyor. Meme küçültürken göğüs üstünde bir boşluk varsa oraya küçük bir protez konulabiliyor. Meme tamamen küçükse o zaman bir protez koyarak meme dik ve olması gereken büyüklüğe getiriliyor” diyor.



