Bu soruları sormadan estetik yaptırmayın!

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Estetik cerrahi kararını vermeden bu soruların cevaplarını öğrenin...

Birçoğumuz yaşlanmanın etkilerini gidermek için, vücudumuzda irili ufaklı birtakım değişiklikler isteriz. Bu bazen mimik çizgimizi düzeltmekken, bazen de meme estetiği gibi ciddi

bir operasyon olabiliyor. Ancak bu kararı almadan önce, aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması gerekiyor. İşte estetik cerrahi öncesi hastaların sorması gereken sorular

ve cevapları...



Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal



SORU: Estetik operasyon geçirmek istiyorum ve arkadaşlarım birkaç cerrah tavsiye etti. Benim için doğru olan doktoru nasıl seçmeliyim?

CEVAP: Kulaktan kulağa yayılan isimler mükemmel sonuçlar doğurabiliyor. Fakat doktorunuzun sıklıkla tavsiye edilen, güvenilir bir isim olmasının yanı sıra, ilgilendiğiniz ve yaptıracağınız operasyon konusunda da deneyimli olduğundan emin olmalısınız. Aynı zamanda doktorunuzu ve operasyon geçireceğiniz kliniği iyi araştırmalı, gerekli kriterlere

sahip olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Hatta mümkünse; o klinikte daha önce operasyon geçirmiş hastalarla irtibat kurarak, onların yaşadığı deneyimler hakkında bilgi almalısınız.



SORU: Doktorumla yapacağım ilk görüşmeden neler beklemeliyim?

CEVAP: Öncelikle, bu görüşmenin 30-45 dakikadan az sürmemesi gerekiyor. İlgilendiğiniz işleme göre, bu süre bir saate yakın ya da gerekliyse daha uzun olabiliyor. Doktorunuzun bu zamanı tamamen size ayırarak, geçireceğiniz işleme dair tüm ayrıntıları açıklaması gerekiyor. Görüşmeye gitmeden önce iyi bir araştırma yaparak, merak ettiğiniz soruların bir listesini çıkartmanız da önem taşıyor. Bu görüşmede; söz konusu operasyon için doğru bir aday olup olmadığınız değerlendiriliyor, ayrıca olası riskler ve

potansiyel komplikasyonlar hakkında da bilgi veriliyor. Bununla beraber, doktorunuzun istediğiniz işleme dair muhtemel sonuçlardan çeşitli örnekler göstererek, operasyonu gerçekçi bir şekilde açıklaması gerekiyor.



SORU: Operasyon öncesi doktorumla kaç görüşme yapmam gerekiyor?

CEVAP: İşlem öncesi yapacağınız ortalama iki görüşme, aklınızdaki tüm soruların ve endişelerin giderilmesine yardımcı olabiliyor. Uzmanlar ise, hastanın estetik operasyona tüm olasılıklar hakkında bilgi sahibi olup, kendini rahat hissederek girmesinin önemine değiniyorlar.

