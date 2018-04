Çene estetiği kimlere uygulanabilir?

Çeneniz çok mu sivri, çıkık ya da geride? 30 dakikada mükemmel görünümlü bir çeneye sahip olabilirsiniz!

Çene ucu bölgesine yapılan estetik müdahaleler son dönemlerde popüleritesini hızla arttırıyor.



NEWEST Plastik Cerrahi Merkezi doktorlarından Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Bora Ok, ‘’Çene ucu, burun ucu gibi yüz profilini oluşturan önemli bir yapı olup, yüzün diğer bölümleri ile orantılı ve uyumlu olmalıdır. Önceleri yüzün yan profil görünümünde daha çok burun şekli ön planda yer alırken, son zamanlarda alın, burun, dudaklar ve çene ucu arasındaki oranların uygunluğuna verilen önem arttı. Kişiler artık yüz güzelliğinde çenenin de estetik görünümüne dikkat ediyorlar. Bu yüzden çene estetiği operasyonlarına olan talep hızla yükselmektedir’’ dedi.



Çene ucu estetiği dünyada son senelerde en hızlı büyüme gösteren estetik cerrahi operasyonları arasındadır. Özellikle burun estetiği ameliyatları ile birlikte çene ucunda gerçekleştirilen değişimler oldukça ilgi görüyor. Erkekler de kadınlar kadar, bu operasyona ilgi duymakta, daha erkeksi bir görünüm amacıyla çene ucu estetiğine yönelmektedirler. Ülkemizde de hastalarımızdan bu yönde gelen istekler artış göstermektedir. Herhangi bir estetik operasyon geçirmediği iddia edilen ünlü film yıldızı Marilyn Monroe’nun tıbbi kayıtlarında çene ucu estetiği ile ilgili bulgulara rastlanmış olması da bu operasyona olan ilgiyi arttırıyor.



Estetik görünüşte çene önemlidir!

Op. Dr. Bora Ok, ‘’yüz bölgesinde yapılan en sık ameliyatlardan biri ‘çene ucu estetiği’dir. Alt çene ucu az gelişmiş ya da yüzün orta kısmına göre daha ileride veya geride olan hastalara, çeşitli estetik müdahaleler yapılabilir. Çoğunluğu ağız içinden yapılan bu yöntemler sayesinde hastanın çene ucunun yan görünümde, yüzün diğer kısımlarıyla orantılı olarak daha ileride veya geride gözükmesi sağlanabilir’’ diyerek operasyonlar hakkında bilgi verdi.



Op.Dr. Ok, ‘’Çene ucuna yapılan bu müdahaleler için ihtiyaca göre farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Kişinin alt çenesinin çok az geride olduğu durumlarda, yapay dolgular ve yağ enjeksiyonu kullanılabilir. Çene ucunun fazla miktarda geride olduğu durumda ise çene ucunu belirginleştirmek amacıyla silikon veya vücuda uyumlu diğer materyallerden yapılmış protezler güven ile kullanılmaktadır. Çene ucu estetiği operasyonunda, ağız içerisinden yapılan küçük kesilerden girilerek istenilen büyüklük ve şekildeki protezler çene ucu bölgesine yerleştirilebilmektedir.’’



Bunun tersi olarak, çene ucunun normalden büyük veya ileride olması durumuda kişinin yüz harmonisini olumsuz etkiler ve kaba bir görünüme neden olur. Bu tip çene uçlarında ise estetik görünüm açısından törpüleme işlemi ile çene ucu estetik normlara uygun olacak şekilde küçültülerek istenilen seviyeye getirilmektedir. Sonuç olarak, daha naturel ve güzel bir yüz yapısı ortaya çıkmaktadır.’’ bilgisini verdi.



Çene ucu estetiği operasyonları yaklaşık 30 dakika süren, iz bırakmayan sonuçlarıyla yüz güldüren, kişilerin birkaç gün içerisinde sosyal hayatına rahatlıkla geri dönebileceği operasyonlar olup basit ve güvenli olması yanında yüz estetiğinde ciddi düzelme ve gençleşme sağlayan, kolay bir işlemdir.