Biz güzel olmayı seviyoruz bilim adamları da bizi güzelleştirmek için çalışmayı.
Artık, yaşlanmanın
getirdiği her sorun ayrı
ayrı hedef alınıp güncel
teknolojik yöntemlerle
tedavi edilebiliyor. Ciltte
incelme, kırışıklıklar, donuk, cansız
ve mat görünüm, geniş gözenekler,
genişlemiş damarlar, cilt lekeleri gibi
sorunlarla savaşan yöntemler arasında
BBL, E Matrix, mikrolazer peeling,
profraksiyonel lazer, dermoroller, Nd
Yag lazer yer alıyor. Hızlı iyileşme
süreci ve etkili sonuçlarıyla dikkat çeken
yöntemlerden biri olan mikrolazer
peeling konusunda bilgi veren Anadolu
Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları
Uzmanı Dr. Sadiye Kuş, yöntemi, cildin
tazelenmesi olarak tanımlıyor.