Cilt ‘tazeleme’de yeni yöntem

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Biz güzel olmayı seviyoruz bilim adamları da bizi güzelleştirmek için çalışmayı.

Artık, yaşlanmanın getirdiği her sorun ayrı ayrı hedef alınıp güncel teknolojik yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Ciltte incelme, kırışıklıklar, donuk, cansız ve mat görünüm, geniş gözenekler, genişlemiş damarlar, cilt lekeleri gibi sorunlarla savaşan yöntemler arasında BBL, E Matrix, mikrolazer peeling, profraksiyonel lazer, dermoroller, Nd Yag lazer yer alıyor. Hızlı iyileşme süreci ve etkili sonuçlarıyla dikkat çeken yöntemlerden biri olan mikrolazer peeling konusunda bilgi veren Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadiye Kuş, yöntemi, cildin tazelenmesi olarak tanımlıyor.



