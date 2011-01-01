Derli toplu

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Uygulaması kolay, etkisi vurucu toplu saç modelleriyle yazı geçirmenin vaktidir.

Kuş Yuvası

Saçlarınızın önünü ve arkasını yoğun bir şekilde krepe yaptıktan sonra gelişi güzel toplayın ve metal firketelerle tutturun. Krepe yaptığınız için saçınız olduğundan daha hacimli görünecektir. Topuzunuzu isterseniz en tepede isterseniz daha ortada toplayabilir; taç ya da saç bantıyla detaylandırabilirsiniz.



Zarif Etki

Önü yandan ayrılmış; sade, minik topuzla hangi gece kurtarılmaz ki? Saçlarınızı saç düzleştiriciyle düzleştirdikten sonra, atkuyruğu yapın. Daha sonra at kuyruğunuzu döndürerek topuz yapın ve firketeyle tutturun. Bolca spreyle işlem tamam! Tıpkı Chloé’nin 2011 ilkbahar-yaz koleksiyonunun podyum geçidindeki saç modellerinde olduğu gibi…



