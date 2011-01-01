Uygulaması kolay, etkisi vurucu toplu saç modelleriyle yazı geçirmenin vaktidir.
Kuş Yuvası
Saçlarınızın önünü ve arkasını yoğun bir
şekilde krepe yaptıktan sonra gelişi güzel
toplayın ve metal firketelerle tutturun.
Krepe yaptığınız için saçınız olduğundan
daha hacimli görünecektir. Topuzunuzu
isterseniz en tepede isterseniz daha
ortada toplayabilir; taç ya da saç bantıyla
detaylandırabilirsiniz.
Zarif Etki
Önü yandan ayrılmış; sade, minik topuzla
hangi gece kurtarılmaz ki? Saçlarınızı
saç düzleştiriciyle düzleştirdikten sonra,
atkuyruğu yapın. Daha sonra at kuyruğunuzu
döndürerek topuz yapın ve firketeyle tutturun.
Bolca spreyle işlem tamam! Tıpkı Chloé’nin
2011 ilkbahar-yaz koleksiyonunun podyum
geçidindeki saç modellerinde olduğu gibi…