Dudaklarda devrim

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Dudak bölgesindeki kırışıklıklar, lekeler, tüylenmeler için çözümler...

Yüzün en dikkat çekici bölgesi dudaklar… Dudak çevresi ve şekli yüzün simasını ve gülümsemenin sıcaklığını belirler. Ayrıca genç bir görünümde de büyük önem taşır. Kırışıklıklar, lekeler, tüylenme problemleri… Sorularımızı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin cevapladı.



Dudak çevresindeki kırışıklıklar ne zaman ortaya çıkmaya başlar?

Gençlik yıllarında kontur net ve düzgündür. Yaşla birlikte volüm ve elastikiyet azalıyor. Özellikle dudak çevresinde genetik olarak ve sigara içmeye bağlı oluşan kırışıklıklar dudağın çekiciliğini bozarak ifadeyi olumsuz etkiliyor. Yıllar içinde dudakların uçları aşağıya doğru sarkmaya, kıvrımları ve konturları bozulmaya başlıyor.



Peki, bu kırışıklıkların yol açtığı estetik sorunlar neler?

Dudak yapısı zaman içinde aşağı sarktığı için gülümseme esnasında alt dişler görünmeye başlıyor. Dudak kenarlarından aşağıya uzanan kırışıklıklar üzgün ve yorgun bir görünüme neden oluyor. Gülümseme esnasında kırışıklıklar derinleşiyor ve yanaktaki çizgiler daha belirgin bir hal alıyor.



Tedavi yöntemleri neler?

Dolgunlaştırma yöntemi uygulanabiliyor ama çoğu zaman tedavide sadece dolgunlaştırmak yeterli olmuyor. Aynı zamanda dudak çevresinde genişlemiş porların da sıkılaştırılması ve lekelerin yok edilmesi gerekiyor. Dudakta enine çizgiler genellikle sigara içenlerde oluşuyor. Bu duruma özel çok ince ve düşük viskozitesi olan hyalüronik asit uygulaması yapılmasını tavsiye ediyoruz. Genişlemiş porlar, siyah lekeler için de lazer tedavisi yapılabilir. Eğer porlar çok genişlemiş ise bu işlemi birkaç kez uygulamak gerekebiliyor. İşlemlerin arasına mutlaka 3-4 hafta zaman konulmalı. Tabii bu durum kırışıklık derecesine ve yaşa göre farklılık gösterebiliyor. Yaşlanma ile dudakların yanında çene kenarlarında da çizgiler, kırışıklıklar oluşuyor. Bunların da doldurulmasıve bu çizgilerin giderilmesi gerekiyor. Özellikle dudak estetiği yaparken yan çizgilerin unutulmaması gerekiyor. Dudak altlarına yapılan parallel çapraz dolgu işlemleriyle aşağıya düşmüş sarkmış dudak yapısını toparlayabilmek mümkün olabiliyor. Bu şekilde sarkmış yanaklar da yukarıya doğru itilmiş oluyor.



Elastikiyet kaybını nasıl tedavi ediyorsunuz?

Dudak çevresinde hidrasyon kaybına bağlı elastikiyet kaybı olduğu durumlarda da özel vitamin iğneleriyle ve hyalüronik asit uygulamalarıyla bu düzeltilebiliyor.



Yaşla birlikte oluşan tüylenme problemleri için nasıl bir çözüm sunuyorsunuz?

Yaşla birlikte veya hormonların etkisiyle oluşan kıllanma gibi problemleri de lazer ile yok etmek mümkün. Bu bölgeye beyaz kıllar için çok ince uçlarla iğneli epilasyon yapılıyor. Onun dışında iğneli epilasyon önerilmiyor çünkü girinti çıkıntı ve delikli bir görünüm oluşmasına neden olabiliyor. Dudak çevresinde asla kıl veya leke olmamalı bu itici ve yaşlı bir görünüme neden oluyor.



Peki, ya dudak dolgusu için neler öneriyorsunuz?

Dudak dolgusunda hem yumuşak olması hem de en doğal madde olmaması sebebiyle hyalüronik asit kullanılmalı. Onun dışındaki dolgular tercih edilmemeli. Yan etkisi de bulunmuyor. İçine bazı yapay maddeler karıştırılmış olan dolgu maddelerinden uzak durmak gerekiyor.



Bu uygulamanın kalıcılığı ne kadar sürüyor?

Bir sene. Tabii ki tam senesi dolmadan tekrarlamak kalıcılığı ve sonucu olumlu etkiliyor.



Peki, dolguyu sadece kırışıklıklar için mi tavsiye ediyorsunuz?

Hayır, dudak dolgusunu genç yaşlardaki ve kırışıklık oluşmamış ama dudaklarındaki ince volümü azalmış kişilere de uyguluyorum. Bu yöntemle dudağın volümünü arttırabildiğimiz gibi dudağın şeklini de değiştirebilmek mümkün olabiliyor.



Botoks uygulamalarını tavsiye ediyor musunuz?

Dudak çevresinde, altında ve üzerindeki kırışıklıklar için bazen botoks uygulamak gerekiyor. Botoks özellikle sigaraya bağlı kırışıklıkların tedavisinde çok olumlu sonuç verebiliyor. Yaşla birlikte dudağı aşağıya çeken kasların aktivasyonunu da bu yöntemle azaltmış oluyoruz.



Peki, dudakta bulunan lekeler ve benler için hangi tedavi yöntemlerini kullanıyorsunuz?

Dudakta bulunan kırmızı lekeleri, benleri ve güneş lekelerini de lazer ile silmek, yok edebilmek mümkün. Bu işlemi sadece lokal anestezi kremi uygulayarak 20-25 dakika gibi bir sürede yapabilmek mümkün.



Gülümsemeyle ortaya çıkan üst diş etleri problemleri için bir çözüm öneriniz var mı?

Bu durumu da botoks uygulaması ile düzeltmek ve daha estetik bir görünüm elde edebilmek mümkün.