Durdurun zamanı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Boyun ve yüzümüzde oluşan sarkmalardan kurtulmamızı sağlayan pek çok yöntem var.

Yaşımız ilerlediğinde bizi neler bekliyor?

Yüz bölgesi, güzelliğin sembolü ve kişiliğin aynası olarak görülüyor. Yaş ilerlediğinde oluşan sarkmalar ve kırışıklıklar yüz bölgesine üzgün ve yorgun bir görünüm veriyor. Görünüşün dinamiği bozuluyor ve kişinin enerjisi dışarıya olduğundan düşük yansıyabiliyor. Yüz bölgesindeki sarkmaları genellikle boyun bölgesinde oluşan sarkmalar takip ediyor. Boyun zamanla, daha yağlı ve sarkık görünüme kavuşuyor, gıdı daha belirgin hale geliyor.



