Düzenli botoks yaşlanmayı geciktiriyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Düzenli botoks uygulamalarının, yüzdeki mimik çizgilerinin büyük ölçüde yok olmasında etkili olduğu bildirildi.

Yurt dışında Dr. William J. Binder tarafından başlatılan ve daha sonra Dr. Alexander Rivkin'in katılımıyla yürütülen araştırmada, düzenli uygulanan Botulinum Toksin ile düzensiz yapılan uygulamasının yaşlanma izlerine olan etkisi araştırıldı. Araştırma kapsamında, yaşam standartları birbirine yakın, 45-50 SPF güneş koruyucu krem kullanan ve sigara içmeyen ikizlerden birine düzenli botulinum toksin uygulanırken, diğerine sınırlı sayıda uygulama yapıldı.



Yaklaşık 19 yıl boyunca ikiz kardeşlere farklı şekilde uygulanan botulinum toksin ve etkisinin incelendiği araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında ikizlerden Los Angeles'ta yaşayan kişiye 19 yıl süresince her 4-6 ayda bir alın ve kaş arasına; son 8 yıl ise kaz ayaklarına botulinum toksin uygulandı ve dozlar da zaman içinde düşürüldü. Münih'te yaşayan ve düzensiz uygulama yapılan ikiz kardeşe ise 19 yıl içinde toplamda 4 kez Botulinum Toksin uygulandı. Sonuçları bilim dünyasında yankı yaratan araştırmada, her iki

ikizin de çeşitli açılardan çekilen fotoğrafları paylaşıldı.



Araştırma sonucunda, düzenli uygulama yapılan ikizde alın ve kaş arası çizgilerine rastlanmazken, düzensiz uygulama yapılan ikizde çizgilerin belirgin olarak gözlemlendiği saptandı. İkizlerde kaz ayaklarındaki çizgilerin de görünümünde belirgin farklılık tespit edildi. Düzenli uygulanan ikizde daha hafif çizgiler varken, düzensiz uygulanan ikizde bu çizgilerin daha derin olduğu gözlendi. Düzenli uygulama yapılan ikizin cildi daha pürüzsüz ve gözenekler daha küçük olurken; diğer ikizde ise yaşlanma belirtileri olan kırışıklıklar ve gözenekler daha görünebilir şekilde belirlendi.



Dr. Binder, araştırma sonucuna ilişkin yayımladığı makalesinde, "Düzenli ve uzun vadeli Botulinum Toksin uygulamaları yüzdeki cilt yaşlanmasını azaltıyor ve yüzde oluşan çizgilerin oluşumunu erteliyor" ifadesini kullandı.



Bilim insanı Bowler tarafından 7 yıl süren 2 durum çalışması sonucu da tedavi sonrasındaki cilt kalitesinde iyileşme, kırışıklıklarda azalma ve ciltte pürüzsüzlük belirlendiğini ortaya koydu.



Öte yandan, Dr. Dailey ve arkadaşlarının yayımladığı 2 yıl süren çalışma sonucunda da düzenli uygulamanın kırışıklıklarda azalma ve botulinum toksinin etkisini uzattığı belirlendi. Araştırma kapsamında, hastalara her 4 ayda bir 5 kere düzenli botulinum toksin uygulandı. Yirminci aydan sonra, 6 ay, hastaların yüzde 87'sinde tatmin edici sonuçlar alındığı belirlendi.



"Kişinin yaşam kalitesini de yükseltiyor"

Türk Dermatoloji Derneği Estetik ve Kozmetik Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Hakan Erbil, araştırma sonucunu değerlendirdi.



Botulinum toksinin, mimik çizgilerinin oluşmasını engellemek için kullanıldığını belirterek, yapılan araştırmaların uygulamaya ilişkin olumlu sonuçlar alındığını gösterdiğini söyledi.



Uygulamadan başarı elde edilebilmesi için mimik çizgilerinin derinleşmeden yapılması gerektiğinin altını çizen Erbil, bu şekilde, kasların kasılmasının yumuşatıldığını ve bu şekilde ciltte daha az kırışıklık oluştuğunu ifade etti.



Yurt dışında yapılan araştırmaların ciltte fiziksel görünümdeki iyileşmenin dışında psikolojik açıdan da da olumlu sonuçlar alındığını belirten Erbil, "Araştırmalar, hastaların genç görünüme kavuşmalarının yanı sıra hastalarda kendine güven duygusunun arttığını, yaşam kalitelerinin yükseldiğini göstermektedir" dedi. (AA)