Estetiğe ihtiyacınız var mı?

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Şimdi evinizde bulunan bir boy aynasının karşısına geçin ve kendinizi muayene etmeye başlayın.

Yazı: Deran Çetinsaraç/Formsante



Pamuk Prenses masalındaki Kötü Kraliçe aynaya bakıp, “Kim en güzel?” diye sorduğunda bir türlü istediği cevabı alamıyordu çünkü yanlış soruyu soruyordu. Önemli olan başkalarına benzemek değil, en güzel halimize sahip olabilmektir. Güzellik kavramından bahsederken günümüzde estetik cerrahiyi anmadan geçmek doğru olmaz. Estetik cerrahinin hayatımızdaki yeri giderek artarken bir taraftan da aslında gerekli mi sorusu kafamızı kurcalıyor. Hayati olarak zorunlu olmayan ancak yapıldığında yaşam kalitesini hem ruhen hem de fiziksel olarak artıran ameliyatlara ihtiyacınız olup olmadığını iki dakika içinde kendi kendinizi muayene ederek öğrenebileceğinizi biliyor muydunuz? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Özdemir’den “Vücudumun estetiğe ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarım?” sorusunun yanıtlarını öğrendik…



2 dakikalık muayene

Estetik cerrahi müdahaleye ihtiyacınız olup olmadığını iki dakika içinde anlayabilirsiniz. Üstelik herhangi bir muayene aletine ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken ayakta dik durmak ve her şeyi görmeye çalışmak...



Saç

Ayakta durduğunuz sırada, karşınızda bulunan bir aynaya baktığınızda kafanızda alnınızın zamanla genişlemiş ve saçlı alanın azalmış olduğunu görüyorsanız, saç ekimi yaptırmak isteyebilirsiniz. Daha detaylı bir muayene ve tedavi planı için plastik cerrahi uzmanına başvurmanız size detaylı bilgiyi sağlayacaktır.



Burun

• Ayakta durduğunuz sırada, aynaya baktığınızda burnunuzun uç kısmının düşüklüğünden dolayı deliklerini göremiyorsanız ve nefes almanızda sıkıntı varsa, burun estetiği ameliyatı olmanız gerekebilir. Yapılacak ameliyatta burnun dış kısmının yanı sıra burnun iç kısmı, kemik ve kıkırdak yapılarıyla birlikte düzeltilir.

• Ciddi deformitesi olan burunlarda ameliyatsız çözümler, ufak müdahaleler ya da sadece iç veya dış kısmının düzeltilmesi başarısız sonuç verir. Bu nedenle burun estetiği hem nefes alma yönünden hem de düzgün bir şekil yönünden bir bütün olarak ele alınmalıdır. Estetik bir ameliyat olan rinoplasti ameliyatı ile estetik amaçlı olmayan septoplasti ve burun eti ameliyatları çoğu zaman birlikte planlanmalıdır.

