Estetik çözümler

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Aynada gördükleriniz hoşunuza gitmiyor mu? Sarkık göğüslerden çarpık bacaklara birçok konuda estetik yöntemlerden yardım alabilirsiniz!

Genital estetik uygulamalarından dudak kalınlaştırma operasyonlarına kadar her tür şikayet için bir çözüm yolu var. Kendini baştan çıkarıcı hissetmek isteyen kadınların sıklıkla tercih ettiği yöntemleri Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Dilek Avşar anlattı:



“Öncelikle kadınların özgüvenlerini yükseltmesi gerekiyor. Bir kadın aynaya bakarken kendini güzel hissetmeli. Kendine güvenen kadın karşı cinse karşı da kendini daha güvenli hissediyor. Bu güvenin ilk adımı ise cilt bakımından geçiyor. Güzel bir kadının cildi de güzel olmalı. Çünkü akneli ve kötü bir ciltle iyi bir burun ya da güzel göz kendini gösteremiyor. Cilt güzelliği için düzenli bakım yapılmalı, iyi beslenilmeli, sigara içilmemeli ve güneşten uzak durulmalı.”



GÖZLER

Baştan çıkaran estetiğin ilk adımı gözler oluyor. Eğer gözler düşük, yorgun ya da mutsuzsa kadın istediği gibi güzel görünemiyor. Op. Dr. Dilek Avşar, “Göz çevresinin ışığı eksikse yani gözler çukursa, göz kenarlarında ince çizgiler varsa ya da kaşlar düşükse öncelikle bunların giderilmesi gerekiyor. Bu durumda ise hemen cerrahi düşünülmemeli. Özellikle genç yaşlarda çoğunlukla bu sorunların botoks ya da ışık dolgusuyla giderilmesine yardımcı olunuyor. Işık dolgularıyla göz altındaki çökmelerin bir kerede silinmesi hedefleniyor. Çünkü bu dolgu ile hem göz çevresine hem de yüze vitamin, antioksidan, mineral ve dolgu maddesi birlikte verilirken yüzün kaybettiği hacim ve tazeliğin geri kazandırılması amaçlanıyor” diyor.



DUDAKLAR

Göz çevresinden sonra kadınların şikayetlerinden biri de ince dudaklar oluyor. İnce dudaklar hyalüronik içerikli dolgularla kalınlaştırabiliyor. Dolgu, dudak makyajının

daha güzel görünmesine de yardımcı oluyor.



