Estetik sonrası nelere dikkat etmeli?

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Estetik operasyondan sonraki döneminde dikkat edeceğiniz bazı kurallar geçirdiğiniz işlemin başarısına katkı sağlıyor

Yazı: Deran Çetinsaraç/Formsante



Cerrahi veya neştersiz operasyon sonrası doktorlar iyileşme döneminde dikkat edilmesi gereken kuralları sıralar. Nasıl evdeki hesap bazen çarşıya uymuyorsa bu iyileşme döneminde sanki en kötüsü hep sizin başınıza gelir. Daha fazla ağrı çekersiniz, arkadaşlarınız üç günde sosyal hayata karışırken sizin tuvalete gidecek haliniz olmaz. Kurban psikolojisine girmeden önce estetik operasyon sonrası geçireceğiniz nekahat dönemi için tüm hazırlıklarınızı yapın. Böylece hem yara veya dikişlerinizin daha hızlı iyileşmesini sağlayabilirsiniz hem de sosyal hayata çok daha hızlı katılabilirsiniz. Üstelik vereceğimiz önerilerle doktorunuzun yapmış olduğu işlemin daha iyi sonuç vermesini sağlayabilirsiniz.



Reçeteyi önceden isteyin

Cerrahi bir operasyon geçiriyorsanız muhtemelen doktorunuz size antibiyotik yazacak. Hastaneden çıkmadan önce mutlaka doktorunuzdan reçeteyi isteyin ve ilaçları aldırın. Son gün bandajlarla eve giderken hem eczanelere uğrama fırsatınız olmayabilir hem de doktorunuzun yazdığı ilaç stoklarda olmayabilir.

Cerrahi eldivenler giyin

Karın germe gibi bir operasyon geçirdiyseniz muhtemelen o bölgenize diren takılmıştır. Bu direnlerin boşaltılıp pansumanının yapılması gerekiyor. Siz kendiniz yapmıyorsanız bile size pansuman yapacak kişinin mutlaka steril eldivenler giymesi gerekiyor. Eldivenin yanı sıra evde gazlı bez bulundurmak da işinize yarayacaktır.

Meyve suyu ve mineral su için

İyileşme döneminde vitamin ve mineral desteği alabilirsiniz. Ekstra ilaç almak yerine bu ihtiyacınızı meyve sularından karşılayabilirsiniz. Zencefilli içecekleri de bu dönemde tüketmeniz öneriliyor.

Antibiyotik merhem sürün

Özellikle büyük kesili operasyonlardan sonra bu tip merhemler cildi enfekte etmeden iyileşmesine katkı sağlıyor. Eğer dudaklarınıza işlem yapıldıysa bu bölgeye özel merhemler kullanmalısınız.

Jel buz torbaları kullanın

Derin dondurucuda bir süre tuttuktan sonra kullanacağınız bu jel buz torbaları normal buz torbasına göre cildi daha az tahriş ediyor. Hem normal buz torbası gibi akma derdi de yok.

Tavuk suyuna çorba tüketin

Özellikle yüz bölgesiyle ilgili bir operasyon geçirenler için çiğnemek zorluk yaratabiliyor. Tavuk suyuna tel şehriyeli çorba bu dönemde vücudunuzun toparlanmasına yardım edecek. Bol limon ekleyerek içebileceğiniz bu çorba için gerekli malzemeleri önceden hazır edin.

Bol bol pipet bulundurun

İster yüz bölgesi ister karın germe olsun geçirilen operasyon sonrası çoğunlukla dik oturur pozisyona gelmek zordur. Bu durum da kolay yemek yemeyi zorlaştırıyor. Pipetler, yatakta uzanırken bir şeyler içmeyi kolaylaştırıyor.

Her boy ve ebatta yastık edinin

Operasyondan sonra geçirilen ilk gece, genellikle en zor gece olur. Bu yüzden kol, baş, boyun gibi bölgelerin altına yastık koymak rahat uyumanıza yardımcı olacaktır

