Alışverişe çıktınız ve hayallerinizdeki
elbiseyi buldunuz. Fakat o da ne?
Elbiseyi biraz genişletseniz, boyunu
biraz uzatsanız, üzerine uzun bir de
tunik giyseniz bile fazlalıklarınızı
bir türlü saklayamıyorsunuz.
İşiniz terziye değil estetik cerraha
kalmış olabilir. Endişelenmeyin!
Teknoloji gibi estetikte de
yöntemler öyle hızla gelişiyor ki
bugün şişman bir kadınken yarın
mankenlere taş çıkartacak bir
fıstığa dönüşebiliyorsunuz. Özel
Avşar Polikliniği’nden Estetik
Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr.
Yakup Avşar yeni estetik yöntemleri
hakkında bilgi verdi.