Estetikler çok moda!

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Size düşen görevse doktorunuza güvenmek...

Alışverişe çıktınız ve hayallerinizdeki elbiseyi buldunuz. Fakat o da ne? Elbiseyi biraz genişletseniz, boyunu biraz uzatsanız, üzerine uzun bir de tunik giyseniz bile fazlalıklarınızı bir türlü saklayamıyorsunuz. İşiniz terziye değil estetik cerraha kalmış olabilir. Endişelenmeyin! Teknoloji gibi estetikte de yöntemler öyle hızla gelişiyor ki bugün şişman bir kadınken yarın mankenlere taş çıkartacak bir fıstığa dönüşebiliyorsunuz. Özel Avşar Polikliniği’nden Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yakup Avşar yeni estetik yöntemleri hakkında bilgi verdi.



