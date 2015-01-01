Estetikte kök hücre umudu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Estetikte artık amaç doğal olmak. Estetik dünyasındaki gelişmeler de bu doğrultuda. Şimdi gündemde kök hücre tedavisi var!

İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Güven, kök hücrelerin kullanılmasıyla vücut dışında kişiye özel dolgu materyallerinin hazırlanmasının, alerjik reaksiyon riskleri azalttığını ve yapılan işlemin kalıcılığı artırdığını belirtti.



Güven, yaptığı açıklamada, son birkaç yılda estetik alanında popüler olan doğallığın, 2015'te de güncelliğini sürdüreceğini, kök hücre tedavileri, 3 boyutlu görüntülemeler ve uzay teknolojisiyle ameliyatsız yüz gençleştirmenin, gelecek yıl en çok duyulacak estetik yenilikler arasında yer aldığını kaydetti.



Cerrahın sanatsal bakış açısı ve mükemmeliyetçiliğinin, uygulanacak tedavilerin birbiriyle uyumlu olması ve vücut harmonisini sağlamada önem taşıdığına işaret eden Güven, "Vücutta ve yüzde altın oranların oluşturulması, güncelliğini yitirmeyen bir güzelliğe kavuşulmasını sağlamanın yanında, fonksiyon ve kullanım açısından da büyük avantajlar sağlamaktadır. İyi bir estetik cerrahın, estetiğin yanında fonksiyonları en iyi hale getirmesi, estetikte altın standardı ve başarıyı oluşturur" değerlendirmesinde bulundu.



"3 boyutlu sistem, gelecek yıl popüler olacak"

Güven, estetik uygulamalarda özellikle yanık sonrası saç kayıplarında ilgili bölgenin kök hücreyle canlandırılması ve sonrasında saç ekiminin öne çıktığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:



"Doku mühendisliğinin gelişmesiyle kök hücre tedavilerinin yaygınlaşması, sıra dışı tedavilere imkan tanımaktadır. Özellikle kök hücrelerin kullanılması ile vücut dışında kişiye özel dolgu materyallerinin hazırlanması, hem alerjik reaksiyon riskleri azaltmakta hem de yapılan işlemin kalıcılığını artırmaktadır. Özellikle iplerle yapılan askılamaların 2015'te popülerliğini yitireceğini ve 6 ay gibi kısa bir sürede etkisini kaybeden bu iple askılama tekniklerinin yerini kök hücre teknolojileriyle hazırlanan, kişiye özel tedavilerin alacağını düşünüyorum."



Ameliyat sonrası ortaya çıkacak görüntüyü her açıdan gözler önüne seren 3 boyutlu sisteminin gelecek yıl popüler olacağını anlatan Güven, görüntünün 3 boyutlu olmasının hastanın karar vermesi ve ameliyat sonrası muhtemel görüntüsünü kafasında canlandırabilmesi açısından kolaylık sağladığını bildirdi.



Güven, gelecek yıl kadınlar açısından ameliyatsız fraksiyonel karbondioksit lazerle yüz gençleştirme ve yenilemenin öne çıkacağını vurgulayarak, uzay teknolojisiyle geliştirilen yeni lazer teknolojisi ile bir seansta yüzdeki ince kırışıklıkların tamamen kaybolması, güneş ve yaşlılık lekelerinin silinmesi, sivilcelerin bıraktığı kötü izlerin ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu aktardı.



(AA)