Fazlalıkları atma zamanı

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Zayıflama yöntemlerini keşfedin...



Yazı: Nilgün Yıldız/Formsante



İşte korkulan başınıza geldi ve kilolar yavaş yavaş görünmeye başladı. Bacağınızı inceltseniz göbeğiniz, göbeğinizi inceltseniz kalçalarınız saklandığı yerden çıkıyorsa soluğu zayıflama yöntemlerinde almanız an meselesi demektir. Peki hangi yöntemi nasıl seçeceksiniz? İşte cevaplar...



YAĞLARDAN KURTULUN

Karın, basen, bel gibi bölgelerin yanı sıra yüz bölgesi, çene altı, kol-bacak içleri, uyluk içi, diz içi, ayak bileği ve bacak bölgesindeki yağlar inatçı özellikleri nedeniyle kadınların derdi olabiliyor. Superplast Estetik Cerrahi Merkezi’nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Güner, yağlanma sorununa lazer lipoliz yönteminin yardımcı olabileceğini belirtiyor. Lazer lipoliz, lazer ışığı ile doğrudan yağ hücresinin zarının patlatılmasını amaçlayan bir yöntem. Bölgesel yağlanma ve cilt gevşekliği tedavisine yardımcı olan bu uygulama ile lokal anestezi ile tek seansta, kanama olmadan ve sosyal hayatı fazla etkilemeden kişiyi kurtarmak amaçlanıyor. Smartlipo, slimlipo olarak adlandırılan lipoliz yöntemi sadece cilt altında biriken yağı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda ciltteki kolajen üretimini artırarak cildin daha gergin ve genç görünmesini de amaçlıyor. Lazer lipoliz aynı zamanda terlemenin yok edilmesi amacıyla koltuk altında da kullanılıyor.



Op. Dr. Hüseyin Güner, “Lazer lipoliz işleminin uygulandığı bölgede temel olarak üç etkisi var. Lazer lipolizde lazer ışığının kanülden çıktığı bölgedeki fotomekanik etki sonucu bu bölgedeki yağ hücrelerinin zar bütünlüğü bozuluyor. Ölen yağ dokusu o bölgede bırakılabiliyor ya da ince bir kanül yardımıyla düşük bir basınçla emilerek dışarı alınabiliyor. Fotomekanik etkinin oluştuğu alanın hemen dışındaki alanda fototermal etki ile bu bölgedeki ince damarlarda pıhtılaşmaya neden oluyor. Bu etki sonucu işlem sırasında ya da sonrasında kanama görülmesi engellenerek uygulama sonrasında morarma olmaması sağlanıyor. Fototermal etkinin oluştuğu alanın hemen dışında kalan alanda ise fotostimülasyon etkisi yaratıyor. Bu etkinin görüldüğü alanlarda kolajen sentezi uyarılarak yeni bağ dokusu oluşumu sağlanmış oluyor. Bu etki sonucunda uygulama yapılan ciltte belirgin bir toparlanma ve gerilme elde edilmesi amaçlanıyor” diyor.

