Gençliğin altın dokunuşları

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Yılların cildimize getirdiği izlere dur demenin bir yolu var mı? En etkin yöntemlerin neler olduğu bilgisini Cosmed Estetik Plastik Cerrahi Merkezi Uzmanları Prof. Dr. Nazım Çerkeş ve Op. Dr. Leyla Arvas’tan aldık.

Çoğu kişi yaşlanmanın orta yaşlardan sonra olduğunu sanıyor. Oysa zaman 20’li yaşlarımızla birlikte geri sarmaya başlıyor. Peki neden ve nasıl? İşte sebepleri...

Nem cildin her şeyidir: Yaşımız ilerledikçe kan dolaşımında oluşan tahribatlara bağlı olarak cildin beslenmesi ve su tutma kapasitesi azalıyor. Nemsiz kalan cilt kırışıyor.

Yerçekimi etkisi: Yaşımızın ilerlemesine bağlı olarak cildimizin elastikiyetini sağlayan kolajen ve elastin liflerin üretimi yavaşlıyor; mevcut liflerin de formları bozuluyor. Gevşeyen ve sıkılığını kaybeden cilt, yerçekimi etkisiyle giderek aşağı doğru sarkıyor.

Ton farkları da cilt yaşlanmasından: Renk üreten hücrelerin dengelerinin bozulmasıyla ciltte açık ve koyu renkli lekeler ve cilt tonu farklılıkları oluşuyor. Bu durum yaşlanmaya bağlı ortaya çıktığı gibi güneş ve solaryumun zararlı etkileriyle erken yaşlarda da görülüyor.

Cildimiz hızını kaybediyor: Cilt yenilenme süresi genç insanlarda 26-28 gün gibi bir süre iken; yaş ilerledikçe cildin yenilenme hızı da azalıyor. Bu nedenle cilt üzerinde biriken ölü deri hücreleri artıyor; cildin üst yüzeyi kalınlaşarak pürüzlü bir görünüm alıyor.

Çevresel faktörlerin yaşlanmaya etkisi: İçsel olarak meydana gelen yaşlanma etkilerini güneşin zararlı ışınları, hava kirliliği, sağlıksız beslenme, stres, sigara, alkol gibi çevresel faktörler daha da belirgin hale getiriyor ve hızlandırıyor. Buraya kadar anlattıklarımız moralinizi bozmasın. Günümüzde bilim insanları genç ve güzel görünmemiz için sonsuz bir uğraş içindeler. Geliştirilen cihazlar, medikal estetik tedavi yöntemleri ve tabii cerrahi müdahaleler yaşlanmanın getirdiği bu deformasyonu gidermek için çalışıyor ve bu konuda gerçekten etkin, güvenli yöntemler sunuyor. Önemli olan mevcut deformasyonun doğru tespit edilip; tercih edilen doğru yöntemin doğru uygulanması...



5 ALTIN AMELİYAT

Yüzde meydana gelen yaşlanmanın estetik çözümlerinde 5 altın ameliyat var. Gelin, bunları uzmanlarından öğrenelim.



ANTI-AGING’İN 7 HARİKASI

Ameliyatsız Yöntemler

KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ

• Botoks

• Dolgular

CİLT YENİLEME/LEKE TEDAVİSİ

• Fraxel Laser Dual

• Kimyasal Peeling’ler

• Prp

• Mezoterapi

SIKILAŞMA

• Thermage



5 ALTIN AMELİYAT

Yüz Gençleştirme Cerrahisi

• Gözkapağı Estetiği

• Endoskopik Kaş Kaldırma, Alın Germe,

• Endoskopik Orta Yüz

Gençleştirme

• Yüz/Boyun Germe

• Yaş Enjeksiyonu



GENÇ VE CANLI BAKIŞLAR

Üst Gözkapağı Estetiği: Cildin sıkılığını kaybetmesi nedeniyle üst göz kapakları gevşiyor. Buna bağlı olarak da gözkapakları düşüyor, bazı kişilerde görüşü bozacak kadar bir deformasyon oluşuyor. Lokal anestezi altında yapılabilen 45 dakikalık cerrahi bir operasyonla gevşekliğe sebebiyet veren derinin çıkartılması mümkün. İyileşme süreci hızlı ve ağrısız gerçekleşiyor. 10 gün içinde makyaj yapıp normal hayata dönecek biçimde iyileşme sağlanıyor.

Alt Gözkapağı Estetiği ve Yağ Enjeksiyonu: Alt gözkapaklarında ise yine cildin elastikiyetini kaybetmesi, göz yuvarlağını koruyan yağ yastıkçıklarının fıtıklaşması ile göz altında torbalanmalar söz konusu. Bunun için kirpiğin hemen altından yapılan bir kesi ile deri ince bir şerit şeklinde çıkartılıyor. Göz altı torbalarının giderilmesi için mevcut yağ dokularının göz altındaki oluğa yerleştirilmesi, yeteri kadar doku yok ise liposuction yöntemi ile alınan vücut yağlarının o bölgeye transfer edilmesi mümkün. Bu yöntem aynı zamanda göz altındaki koyu renk halkaların da giderilmesini de sağlıyor.



İZSİZ YÜZ GENÇLEŞTİRME

Endoskopik Kaş Kaldırma, Alın Germe, Orta Yüz Gençleştirme: Yerçekimi etkisiyle kaşlar ve elmacık kemikleri üzerindeki yumuşak dokular da aşağı doğru düşüyor. Ancak endoskopik cerrahi tekniği ile ciltte görünür hiçbir kesi izi bırakmadan, kaşlar kaldırılabiliyor, alın gerginleştirilebiliyor ve elmacık kemikleri üzerindeki dokular orijinal yerlerine getirilebiliyor. Yapılan tüm işlemler saçlı deri içindeki kesiden gerçekleştiriliyor. 10 gün gibi bir süre içinde morluklar geçiyor ve normal yaşantıya dönülebiliyor.



EN ÇARPICI SONUÇLAR

Yüz ve Boyun Germe: Yılların yüzümüzde oluşturduğu en belirgin deformitelerden biri çene altında gıdı tabir edilen bölgede oluşan sarkmalar ve yüz ovalinin bozulması. Özellikle kilolu ve yağlı bir cilt yapısına sahip kişilerde bu deformasyonlar daha erken yaşlarda görülüyor. Yüz ve boyun germe ameliyatı, kulak yanından yapılan bir kesi ile gerçekleştiriliyor. 15 gün içinde normal hayata dönülüyor. Uygulamayı özellikle 50 yaş üzeri kişiler daha çok tercih ediyor.

Yağ Enjeksiyonu: Birçok kişi fazla kilolarından şikayetçi olmakla birlikte yüz bölgesindeki yağ dokuları, cildimizin daha gergin ve genç görünmesini sağlıyor. Bu nedenle kırışıklıkların giderilmesi, göz altı torbalarının kamufle edilmesi ve göz altı koyu renk halkaların giderilmesi için göz altlarına yağ enjeksiyonu yapılıyor. Liposuction yöntemi ile karın, basen bölgesinden alınan yağlar ameliyathane ortamında bir işlemden geçirildikten sonra yüz bölgesinde ihtiyaç duyulan bölgelere transfer ediliyor. Yağ enjeksiyonu elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, dudakların dolgunlaştırılması, çene ucunun uzatılması için de yapılabiliyor.



TEKNOLOJİK CİHAZLAR

Yerçekimi Etkisine Karşı Thermage Thermage CPT cihazı, radyofrekans etkisiyle ciltte sıkılaşma sağlıyor. Radyofrekans etkisiyle fibroblast’lar uyarılıyor ve kolajen üretim kapasitesi artırılıyor. Genellikle 35-45 yaş arası kişilerde başlangıç seviyesindeki sarkıklıkların giderilmesi için öneriliyor. Yapılan bir seanslık uygulama sonrasında yaklaşık 6 ay süreyle ciltte sıkılaşma devam ediyor. Esas sonucun görüleceği 6 ay sonunda elde edilen sonuç yaklaşık 1,5-2 yıl sürüyor. Thermage tedavi sonrası aynı gün normal yaşama dönülebiliyor.

Kleopatra’nın Sırrı: Fraxel Dual Mısır kraliçesi Kleopatra’nın meşhur çamur banyosu diye bilinen, aslında Dalyan Plajı’ndaki ince kumla yapılan cilt soyma işlemi. Günümüzde bu etki fraksiyel lazerle sağlanabiliyor. Fraksyonel lazer cihazlarının en gelişmiş olanı Fraxel Dual, sahip olduğu farklı iki dalga boyu sayesinde cildin ihtiyacına göre daha yüzeysel ya da daha derinlemesine bir soyma işlemi yapabiliyor. Cildi ölü deri tabakasından arındırma esasına dayanan soyma işlemi sayesinde ince kırışıklıkların ve lekelerin giderilmesi, cilt renk tonunun eşitlenmesi, cilt düzensizliklerinin giderilmesi mümkün. İşlem kış aylarında uygulanıyor.



ANTI-AGING / AMELİYATSIZ YÖNTEMLER ENJEKSİYONLU GÜZELLİK

Gülüşünüzü gölgeleyen mimik çizgilerinizi bu yöntemlerde çözümleyin.

Botoks: Mimikle oluşan kaş çatma çizgileri, alındaki yatay çizgiler, göz çevresinde kazayağı çizgilerinin giderilmesi için uygulanıyor.

Yüz Dolguları: Dudak dolgunlaştırma, ağız çevresi çizgileri, göz altlarında koyu renkli halkaların giderilmesi için çok etkin ve kolay uygulanabilen bir yöntem. Cildin nemi tutan hyalüronik asit moleküllerini desteklemek için deri altına hyalüronik asit içerikli dolgu maddeleri enjekte edilerek istenen dolgunluk sağlanıyor, çizgiler azaltılıyor.