Selülit neden oluşur?
Selülit, sıklıkla genetik veya
hormonal nedenlerden
oluşuyor. Cilt altı bağ dokusu
yaşla ve hormonal etkilerle
gevşiyor ve bütünlüğünü kaybediyor. Bu
da düzensiz bir görünüme neden oluyor.
Beslenme bozukluğu da, bu tip selülitlerin
oluşumunda çok önemli rol oynuyor.
Selülit genellikle, bacak ve basendeki
yağlanma ile birlikte görülüyor.
Selülit tedavisi için nasıl bir yöntem
uygulanıyor?
Portakal kabuğu görüntüsü için lazer LPG
ve LPG (endermologie) denilen tedavi
yöntemlerini uyguluyoruz. Bu işlemi, cilt
altı bağ dokusunun ütülenmesi şeklinde
düşünebilirsiniz. Genellikle 15-16 seansta
tamamlanıyor. Ancak selülitlerin dört
derecesi var. Çok yaygın ve ilerlemiş ise
daha fazla seans gerektirebiliyor. Her bir
seans 50-55 dakika sürüyor.