Güzel bacaklar aşkına...

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Selülitlerden rahatsız olma sezonu açıldı.

Selülit neden oluşur?

Selülit, sıklıkla genetik veya hormonal nedenlerden oluşuyor. Cilt altı bağ dokusu yaşla ve hormonal etkilerle gevşiyor ve bütünlüğünü kaybediyor. Bu da düzensiz bir görünüme neden oluyor. Beslenme bozukluğu da, bu tip selülitlerin oluşumunda çok önemli rol oynuyor. Selülit genellikle, bacak ve basendeki yağlanma ile birlikte görülüyor.



Selülit tedavisi için nasıl bir yöntem uygulanıyor?

Portakal kabuğu görüntüsü için lazer LPG ve LPG (endermologie) denilen tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Bu işlemi, cilt altı bağ dokusunun ütülenmesi şeklinde düşünebilirsiniz. Genellikle 15-16 seansta tamamlanıyor. Ancak selülitlerin dört derecesi var. Çok yaygın ve ilerlemiş ise daha fazla seans gerektirebiliyor. Her bir seans 50-55 dakika sürüyor.



