Hayalinizdeki bacaklara kavuşun!

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Bacak şekillendirme estetiği ile 30 dakika gibi kısa bir sürede hayal edilen bacaklara kavuşmak mümkün...

Günümüzde birçok kadın ve erkek tarafından bacaktaki incelikler, kalınlıklar ve eğrilikler oldukça önemseniyor. Vücudumuzun diğer bölgelerinde olduğu gibi bacak bölgesindeki istenmeyen görüntü ve deformasyonlarda kişiler için problem olabilmektedir. Gerek kadın gerek erkeklerde bacak ve baldır bölgesi oranları, genel vücut algımızda oldukça önemli bir yer tutar. Kadınlar uzun, simetrik düzgün ve yeterli dolgunlukta etkileyici bir bacak arzu ederken, erkekler ise kaslı bacaklar istiyor. Etek boyları kısaldıkça kadınların bacaklarına verdikleri önem artmaya başladı. Kadınların iş ve günlük hayatlarında bu bölgeyi açıkta bırakan kıyafetler giyme gereksinimi, onları bu konuda daha hassas kılmaktadır.



Konuyla ilgili bilgi veren Estetik Cerrahı Op. Dr. Hasan Fındık; günümüzde bacak estetiği konusunda teknikler, yöntemler ve uygulamalar çok gelişti. Bacaklardaki problemler; bacağın aşırı ince veya aşırı kalın ve yağlı olması, eğrilikler, diz yanlarında ve ayak bileklerinde aşırı yağ birikimi Parantez bacak görünümü, bacağın ince ya da kalın olması ve asimetrik bacak görünümüdür. Bu sorunlar düzenli spor, bilinçli beslenme ile çözülebilecek problemler olmayıp genellikle genetik miras sonucu ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda çeşitli kombine yapılan estetik işlemler ile bacaklar istenen forma ve estetiğe ulaştırılabilir. Vücuttaki simetriyi ve ahengi sağlayarak estetik bir görünüm sağlanması esas amaçtır. ‘’dedi.



Bacak asimetrileri, bacak çarpıklıkları ve şekil bozukluklarından 30 dakikalık işlemle kurtulabilirsiniz

Estetik Cerrahı Op. Dr Hasan Fındık bacak asimetrileri, bacak çarpıklıkları ve şekil bozukluklarından kurtulmanın 30 dk lık bir işlemle mümkün olduğunu belirtti. Konuyla ilgili bilgi veren Op. Dr. Hasan Fındık; Bacak estetiğinde amaç bacakları estetik, görsel, uyumlu ve çekici hale getirmektir. Bacak şeklini vücuda uygun ve güzel bir yapıya ulaştırmak için temel olarak uygulanan yöntemler bacağa doku enjeksiyonları yapılması ve/veya bacak silikonu uygulanması şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu amaçla fazla olan bölgelerden yağ dokusu alınır, eksik bölgelere eklenir. Bacağı şekillendirmek için eksik alanlara eklemelerde öncelikli tercihimiz genelde yağ greftidir. Yağ grefti liposuctionla vücuttan alınan yağ dokusunun özel bir işlemden geçtikten sonra tekrar vücudun eksik alanlarına verilmesidir. Yağ grefti uygun olmadığı koşullarda ise silikon protezler ya da dolgu maddeleri de kullanılabiliyor. Bu işlemler

steril ameliyat ortamlarında gerçekleştirilmelidir. Doku enjeksiyonları lokal anestezi altında da gerçekleştirilebilir ama bacak silikonu için; hastanın isteğine bağlı olarak genel anestezi veya belden yapılacak anestezi teknikleri uygulanabilir. Bacak estetiği uygulanmasını isteyen meslek grupları içerisinde iş kadınları ve mankenler başı çekmektedir. Bacak şekillendirme estetiği kolaylıkla ve zaman harcamadan yapılabilir ve istenin bacak güzelliğine kadınlar kavuşabilir diyerek 30 dk da istenen bacaklara kavuşmak mümkün dedi.



