Estetikte son moda: Kadına Beren Saat burnu, erkeğe Kerem Bürsin kası...

İzmir'de genç meslektaşlarına deneyimlerini aktaran Estetik ve Plastik Cerrah Hakan Gündoğan, kadınların Beren Saat'in burnuna, erkeklerin de Kerem Bürsin gibi karın kaslarına sahip olmak istediğini söyledi. Opr. Dr. Gündoğan, şarkıcı Demet Akalın'ın sekiz kez silikon göğüs ameliyatı olduğu için bebeğini emziremediği yönündeki açıklamasına da "Eğer hastanın vücuduna uygun, meme dokusunu ezme riski az olan implantlar kullanılırsa, meme büyütme ameliyatı sonrası emzirmenin bozulma ihtimali neredeyse hiç yoktur" dedi.İstanbul'da yaşayan ve birçok ünlüyü ameliyat eden Estetik ve Plastik Cerrah Hakan Gündoğan, güzellik ve sağlıklı yaşam kültürünün etkisiyle estetiğe de olan ilginin arttığını, Türkiye'de en çok burun ameliyatı yapıldığını, meme büyütme, liposuction (yağ aldırma), yüz gerdirme, botoks ve PRP (trombosit yönünden zenginleştirilmiş plazma) uygulamalarının yaygınlaştığını anlattı. Hastaların bilinçlendiğine, ne istediklerini bildiğine dikkat çeken Op. Dr. Gündoğan, "Elinde belli bir ünlünün fotoğrafı ile gelen hasta sayısı azaldı.Bugün istenen daha çok doğal olan ve yapıldığı belli olmayacak tipte ameliyatlar. Oyuncu Beren Saat'in burun şeklini istiyorlar, Angelina Jolie dudakları 100 yıl sonra da istenilen dudak olacaktır. Jennifer Lopez poposu isteyen hastalar oluyor ama bu Latin halkına özgü bir şey. Popo estetiğine de ilgi arttı. Brezilya usulü popo dikleştirme ile üst kısma yağ enjekte ediliyor. Daha büyük değil ama daha dik ve kalkık popolar elde ediliyor" dedi.Op. Dr. Gündoğan, erkeklerin özellikle spor salonlarında kullandıkları ilaç ve hormonların yan etkilerinin ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere yol açtığını hatırlatarak, "Fit görünmek isteyen erkekler karın bölgesinde baklava görünümlü kas istiyor. Kerem Bürsin tarzı baklava kasları için geliyorlar. Erkeklerde de göğüs implantları yaygınlaştı. Erkeklerde burun estetiği çok yapılıyor. Yönetici, aktör ya da hayatını yüzünden kazanan erkeklerde özellikle göz kapağı estetiği sık uygulanıyor. Göz kapağı yorgun ve mutsuz bir ifadeye yol açtığı için performans sanatlarıyla ilgilenen kişilere sık yapıyoruz" dedi.Opr. Dr. Gündoğan, Şarkıcı Demet Akalın'ın sekiz kez silikon meme ameliyatı olduğu için bebeğini emziremediği yönündeki açıklamasını şöyle değerlendirdi:"Öncelikle emzirme aslında genetik olarak kodlanmış bir olaydır. Bir kadının genetik olarak süt vermeye programı yoksa ameliyat geçirsin ya da geçirmesin süt veremeyecektir. Teorik olarak 'ben şu ameliyatı geçirdiğim için süt veremiyorum' demek bilimsel olarak mümkün değildir. Öte yandan özellikle meme büyütmede kullanılan implantlarda hastaların zaman zaman bu tür endişeleri oluyor. Eğer hastanın vücuduna uygun, meme dokusunu ezme riski az olan implantlar kullanıldığında meme büyütme ameliyatı sonrası emzirmenin bozulma ihtimali neredeyse hiç yoktur. Aileleri ve kadınları rahatlatma adına özellikle meme alt kesisinden kas altına konulan implantlarda hiçbir şekilde meme dokusuna dokunulmadığı için teorik olarak bu hastalarda biz ameliyat sonrası emzirmede bozulma görmüyoruz."(DHA)