Kök Hücre

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Biz kadınlar için zamana meydan okumak artık bir varoluş mücadelesine dönüştü. Hepimiz yılların yıpratıcı etkilerinden kurtulmanın çarelerini arıyoruz ve mümkün olmadığını bilsek bile zamanı durdurmanın peşindeyiz. İşte bu nedenle anti-aging alanındaki yeni gelişmeler, bakışlarımızın odak noktasına kuruluyor ve görünen o ki bu alan kolay kolay tahtını kimseye bırakmayacak.

Anti-aging’deki en yeni yöntemlerden biri de kök hücre uygulamaları…

İnsanlar artık doğal olan şeylere yöneliyor; bu açıdan kök hücre uygulamaları da bu isteği fazlasıyla karşılıyor. Ladonna Poliklinik’in kurucusu Hatice Yılmaz, kök hücre uygulamalarını anlattı....



AMAÇ; YIPRANMIŞ DOKUDAKİ YENİLENMEYİ HIZLANDIRMAK

Biz kadınlar için zamana meydan okumak artık bir varoluş mücadelesine dönüştü. Hepimiz yılların yıpratıcı etkilerinden kurtulmanın çarelerini arıyoruz ve mümkün olmadığını bilsek bile zamanı durdurmanın peşindeyiz. İşte bu nedenle anti-aging alanındaki yeni gelişmeler, bakışlarımızın odak noktasına kuruluyor ve görünen o ki bu alan kolay kolay tahtını kimseye bırakmayacak.

Anti-aging’deki en yeni yöntemlerden biri de kök hücre uygulamaları…

İnsanlar artık doğal olan şeylere yöneliyor; bu açıdan kök hücre uygulamaları da bu isteği fazlasıyla karşılıyor. Ladonna Poliklinik’in kurucusu Hatice Yılmaz, kök hücre uygulamalarını anlattı....



