Güneşe veda etmeye az kaldı. Ardında bıraktığı cilt lekeleriyle savaşma vakti.
Fraxel Lazer
Güneş gibi dış etkenlerin oluşturduğu ya
da yaşla birlikte cilt yapısına bağlı olarak
ortaya çıkan cilt lekelerinin tedavisinde
kullanılan yöntemlerden biri Fraxel Lazer.
Sculpture Akatlar’dan Dr. Alpaslan Topçu
tedaviyi şöyle anlatıyor: “Yaşla birlikte
cildimizin üst tabakaları incelir, cildimize
rengini veren melanositlerin sayısı azalır
ama buna karşılık boyutları büyür. Güneş
hasarı ile birlikte incelen cildimizde lekeler
oluşmaya başlar. Bu lekelerin görünümünü
azaltmak için kullandığımız lazer, cildimize
rengini veren melanin pigmenti veya değişik
hedef hücrelere yapacağı ısı hasarıyla leke
tedavisinde etkinlik sağlar. Lazerle cilt
gençleştirme ve yenilemede üst derinin ince
katmanı, lazer enerjisi ile buharlaştırılırken,
cildin alt katmanında kolajen üretimi
arttırılır.”
Fraxel Lazer yumuşak dokuyu
sıkılaştırmak, cildi yenilemek,
periorbital kırışıklıkları
düzeltmek ve leke tedavisi için
kullanılan FDA onayına sahip
bir yöntem.