Lekelerle savaş sezonu

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Güneşe veda etmeye az kaldı. Ardında bıraktığı cilt lekeleriyle savaşma vakti.

Fraxel Lazer

Güneş gibi dış etkenlerin oluşturduğu ya da yaşla birlikte cilt yapısına bağlı olarak ortaya çıkan cilt lekelerinin tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri Fraxel Lazer. Sculpture Akatlar’dan Dr. Alpaslan Topçu tedaviyi şöyle anlatıyor: “Yaşla birlikte cildimizin üst tabakaları incelir, cildimize rengini veren melanositlerin sayısı azalır ama buna karşılık boyutları büyür. Güneş hasarı ile birlikte incelen cildimizde lekeler oluşmaya başlar. Bu lekelerin görünümünü azaltmak için kullandığımız lazer, cildimize rengini veren melanin pigmenti veya değişik hedef hücrelere yapacağı ısı hasarıyla leke tedavisinde etkinlik sağlar. Lazerle cilt gençleştirme ve yenilemede üst derinin ince katmanı, lazer enerjisi ile buharlaştırılırken, cildin alt katmanında kolajen üretimi arttırılır.”



Fraxel Lazer yumuşak dokuyu sıkılaştırmak, cildi yenilemek, periorbital kırışıklıkları düzeltmek ve leke tedavisi için kullanılan FDA onayına sahip bir yöntem.



