“Rönesans Yöntemi" ile zamanı durdurun

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Mimikleri dondurmadan daha genç bir görünüm sağlayan Rönesans Yöntemi, “estetikte bir devrim” olarak nitelendiriliyor.

Ürünlerse ünlü Rönesans sanatçıları Michelangelo, Raffaello ve Tiziano’nun isimlerini taşıyor.



“Özel formülasyonlarla yeniden şekillendirme” (bio-revitalizasyon) anlamına gelen Rönesans Yöntemi, geniş uygulama alanıyla diğer bıçaksız estetik yöntemlerinden ayrışıyor. Cildi hem tedavi ederek gençleştiren hem de yaşlanmayı engelleyen yöntemin en önemli özelliği mimikleri dondurmaması.



İtalyan uzman Prof. Dr. Annamaria Forenza tarafından geliştirilen ve “estetikte bir devrim” olarak nitelendirildiği için “Rönesans (Renaissance)” ismi verilen yöntemde kullanılan ilaçlar, Mikro İntradermal İnjeksiyon Tekniği (MIIT) ile cilde enjekte ediliyor. Ünlü Rönesans sanatçıları Michelangelo, Raffaello ve Tiziano’nun isimlerini taşıyan ürünlerin içinde kokteyl halinde hyaluranik asit, kollagen, aminoasitler, enzimler, vitaminler, çam fıstığı özü, marnitin, kafein, omega 3, 6, 9 ve organik kök hücreleri gibi maddeler değişik kombinasyonlarda bulunuyor.



Cildi yenileyen, gençleştiren ve lifting etkisi sağlayan ürünler; yüz, boyun, dekolte, el,ayak, bacak, karın, uyluk içi, kol altı bölgelerinde, ayrıca göz altı morlukları, göz altı kırışıkları ve torbalarında kullanılıyor.



YÖNTEMİN FARKLILIKLARI

Rönesans Yöntemi; çok özel bir teknikle hazırlanan kokteyllerden oluşan farklı ürünleri, maksimum sinerji ve maksimum antiaging etkisi, minimum enjeksiyon uygulaması ve 10 dakikada tamamlanmasıyla farklılaşıyor. Sağladığı uygulama kolaylıkları, protokolün kısalığı, uzun etkisiyle dikkat çeken bu yöntem, MIIT (Mikro Intradermal Injection Technik) tekniğiyle hayata geçiriliyor.



• Özel bir teknikle hazırlanan kokteyller: Kokteyller özel bir santrifüj tekniği ile hazırlanıyor. Formül içeriği, her enjeksiyon noktasında aynı miktarda cilt altına verilebiliyor, formülde bir farklılık oluşmuyor. Bu nedenle etkisi çok yüksek ve geniş aralıklarla uygulanabiliyor.



• Maksimum sinerji, maksimum antiaging: Bu kokteyllerin içindeki maddeler yarattıkları sinerji ile maximum antiaging etkiye ulaşıyorlar. Öyle ki, cilt altına 3 mm derinliğe çok az miktarda verildikleri halde sinerjik etkileri nedeniyle antiaging etkileri çok güçlü.



• Minimum enjeksiyon: Bugüne kadar uygulanan cilt altı antiaging mezoterapi yarım santim aralıklarla yapılmasına karşın, bu uygulama bu güçlü ve hızlı sinerjik etki nedeniyle 3 cm aralıklarla uygulanıyor. Bu sayede bir yüz antiaging uygulaması maxımum 10-15 enjeksiyon ile tamamlanıyor.



• 10 dakika da tamamlanan uygulama: Bu yöntemin uygulanması sadece 10 dakika sürüyor, öğle arasında dahi yapılabiliyor, ancak uygulama yapıldığı diğer kişiler tarafından anlaşılmıyor, iz bırakmıyor.



