Saçlarımızı da tıpkı cildimiz gibi özenle beslemeliyiz.
Sadece cildimiz değil, saçlarımız da organik ürünlerden
nasibini almalı artık! Çünkü saç, ölü bir yapı olmasına
rağmen, onun da ihtiyaçları var. Kendimizi saçımız güzel
olduğunda güzel hissettiğimize göre, saçımızın ihtiyaçlarını
belirleyip bakımını da aksatmamak gerekiyor.
Saçlar protein, nem, tuz ve şekerden oluşuyor. Bunların
birinin eksik olması, saçın formunun ve asıl önemlisi sağlığının bozulmasına
neden oluyor. Eksik olan maddenin
tespit edilmesi, bakım ile bunların
tamamlanması oldukça önemli. Diğer bir
nokta da, kullanılan ürünlerin organik olması.
Çünkü, şampuanlarda ve boyalardaki
kimyasallar, deri hücrelerinden içeri girerek
tüm vücuda yayılıyor ve kansere neden
olabiliyor. Tüm bu bilgileri, Cozy Kuaför’de,
kuaförün sahibi Kemal Baytar, saç uzmanı
Zafer Bayram, Naturel Colours Pazarlama
Direktörü Hülya Abacılar ve Organic Colour
Systems marka müdürü Banu Sağnak
ile yaptığımız sohbet sırasında öğrendim.
Saç uzmanımızın yaptığı saç testi ile, benim
saçımın eksiğinin protein olduğunu da öğrenmiş
oldum, ki ince telli saçların genellikle
proteine ihtiyacı varmış. Kuru ve kalın
telli saçları ise neme doyurmak gerekiyor.
Boyanız mutlaka organik olsun
Sürekli boyanan saçlar malum, çabuk yıpranıyor. Organik içerikli
boyalar ise, saçın ihtiyaç duyduğu nemi ve proteini geri kazandırıyor.
Saç renginizin çabuk solduğundan, beyazlarınızın yeterince
iyi kapanmadığından şikayetçiyseniz, Tints of Nature ve Organic
Naturel Colours boyaları ile daha parlak, canlı ve net bir saç rengine
kavuşabilirsiniz. Organik boyalar, amonyak ve resorsinol gibi
kimyasal maddeler içermiyor. Bu yüzden,
kuaförünüz organik saç boyası kullanmıyorsa,
kendi güvendiğiniz marka saç
boyanızı alıp kuaförünüze götürmekten
çekinmeyin.
Bakımı ihmal etmeyin
Naturel Care saç bakım serisi, saç boyasının
kalıcılığını arttırarak içeriğindeki
organik maddeler ve doğal
yağlarla saçı besliyor,
güçlendiriyor ve UV ışınlarından
koruyor. Her yıkamada,
evde basitçe saç
bakımınızı da yapabiliyorsunuz.
Böylece, ayrıca saç
bakımı yaptırmanıza gerek
bile kalmıyor!