Saçlara organik destek

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Saçlarımızı da tıpkı cildimiz gibi özenle beslemeliyiz.

Sadece cildimiz değil, saçlarımız da organik ürünlerden nasibini almalı artık! Çünkü saç, ölü bir yapı olmasına rağmen, onun da ihtiyaçları var. Kendimizi saçımız güzel olduğunda güzel hissettiğimize göre, saçımızın ihtiyaçlarını belirleyip bakımını da aksatmamak gerekiyor. Saçlar protein, nem, tuz ve şekerden oluşuyor. Bunların birinin eksik olması, saçın formunun ve asıl önemlisi sağlığının bozulmasına neden oluyor. Eksik olan maddenin tespit edilmesi, bakım ile bunların tamamlanması oldukça önemli. Diğer bir nokta da, kullanılan ürünlerin organik olması. Çünkü, şampuanlarda ve boyalardaki kimyasallar, deri hücrelerinden içeri girerek tüm vücuda yayılıyor ve kansere neden olabiliyor. Tüm bu bilgileri, Cozy Kuaför’de, kuaförün sahibi Kemal Baytar, saç uzmanı Zafer Bayram, Naturel Colours Pazarlama Direktörü Hülya Abacılar ve Organic Colour Systems marka müdürü Banu Sağnak ile yaptığımız sohbet sırasında öğrendim. Saç uzmanımızın yaptığı saç testi ile, benim saçımın eksiğinin protein olduğunu da öğrenmiş oldum, ki ince telli saçların genellikle proteine ihtiyacı varmış. Kuru ve kalın telli saçları ise neme doyurmak gerekiyor.



Boyanız mutlaka organik olsun

Sürekli boyanan saçlar malum, çabuk yıpranıyor. Organik içerikli boyalar ise, saçın ihtiyaç duyduğu nemi ve proteini geri kazandırıyor. Saç renginizin çabuk solduğundan, beyazlarınızın yeterince iyi kapanmadığından şikayetçiyseniz, Tints of Nature ve Organic Naturel Colours boyaları ile daha parlak, canlı ve net bir saç rengine kavuşabilirsiniz. Organik boyalar, amonyak ve resorsinol gibi kimyasal maddeler içermiyor. Bu yüzden, kuaförünüz organik saç boyası kullanmıyorsa, kendi güvendiğiniz marka saç boyanızı alıp kuaförünüze götürmekten çekinmeyin.



Bakımı ihmal etmeyin

Naturel Care saç bakım serisi, saç boyasının kalıcılığını arttırarak içeriğindeki organik maddeler ve doğal yağlarla saçı besliyor, güçlendiriyor ve UV ışınlarından koruyor. Her yıkamada, evde basitçe saç bakımınızı da yapabiliyorsunuz. Böylece, ayrıca saç bakımı yaptırmanıza gerek bile kalmıyor!