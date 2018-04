Selfie çılgınlığı estetiğe yaradı!

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan sosyal ağlar kişisel bakım ve görünümün önemini de gitgide arttırıyor.

Özellikle son dönemlerde oldukça popüler hale gelip her alanda giderek kendinden bahsettiren 'selfie' fotoğraflar (kişinin cep telefonuyla kendi fotoğrafını çekip sosyal ağlara yüklemesi ve paylaşması) internette en çok izlenen görüntüler haline geldi. Sosyal paylaşımların adeta vazgeçilmez bir parçası haline gelen bu akım, Oscar törenine dahi damgasını vurarak ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde de 1.1 milyon fotoğraf ile yapılan araştırma çalışmasına göre, insan yüzü içeren fotoğrafların beğenilme oranının, olmayanlara göre yüzde 38 daha fazla olduğunun gösterilmesi, insanların yüz fotoğraflarına ne kadar ilgi duyduğunu tescillemiş oldu.



Tüm bu ilgi beraberinde çekilen pozlardaki detaylara da önemi arttırdı. Kişiler, özellikle yakın çekim pozlarda, yüzlerinde beğenmedikleri bölgeleri fark etmeye ve bununla ilgili değişim isteğine ilgi göstermeye başladı.



SELFIE ÇILGINLIĞI ESTETİK OPERASYONLARA İLGİYİ ARTTIRDI…

NEWEST Estetik Merkezi doktorlarından Op. Dr. Bora Ok, Selfie’nin estetik operasyonlara olan ilgiyi tetiklediğini belirtti. Dr. Ok, ‘’Son zamanlarda ülkemizde de hastalarımızdan sıklıkla bu fotoğraflarda, kendilerinde beğenmedikleri yönleri farkettikleri ve bundan sonra estetik cerrahiye başvurma gereği düşündükleri ile ilgili değerlendirmeler duymaktayız. Hatta muayene sırasında selfie pozlarını bize gösterip, bu pozlar üzerinden rahatsızlık duydukları bölgeyi anlatan hastalarımıza son zamanlarda sıkça rastlıyoruz. Hastalar o güne kadar belki o kadar da dikkat etmedikleri burun eğriliğini, kulakta şekil bozukluğunu ya da kırışıklığı yakın çekimin de etkisiyle fark ederek çözüm arayışına giriyorlar. Bu arayış her yaş grubunda farklılık gösteriyor. Genç yaşlarda daha çok burun estetiği, dudak estetiği ve saç ekimi ilgi çekmekte daha ileri yaşlarda ise yüzdeki kırışıklıklar, göz kapaklarında düşüklük, göz altı torbaları, yüz sarkıklığı gibi yorgun görünüme sebebiyet veren durumlar ön plana çıkmaktadır’’.dedi.



NEWEST Estetik Merkezi doktorlarından Op. Dr Bora Ok; gelişen teknoloji ve sosyal ağlar aracılığıyla kurulan iletişimde özellikle yüz görünümünün daha da önemli bir unsur haline geldiğini belirterek kişisel fotoğraf paylaşımlarının hızla artmasıyla ve son dönemde oldukça yükselen Selfie modası ile birlikte estetik operasyonlara olan ilgi yükselmektedir.’’ açıklamasında bulundu.