Tatil yaparken güzelleşin!

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Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa'da hem bakımlarla gençleşip hem de tatil yapabilirsiniz.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, Elysion Spa'daki mucize bakımlarla gençleşip, enerjinizi toplamanızı sağlıyor. Vücudun ve ruhun dinlenmesine, gençleşmesine yönelik bakımlarla hizmet veren ve içerisinde yer alan 10 suiti ile gizli yenilenmenin rahatlığından faydalanan birçok ünlünün adresi haline gelen Elysion SPA şimdi de Caci Ultimate cihazı ile mucize yaratıyor. Stres, beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı ve ciltteki deformasyon, vücut çatlakları ve selülitler üzerindeki etkili teknoloji Caci Ultimate Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa'nın bünyesinde hizmet veren Elysion Spa'da... Caci Ultimate cihazı cildi yenileyerek kırışıklıkların giderilmesini, çizgilerin yok olmasını, yüz renginin canlanmasını sağlıyor. Akne izleri, sivilceler ve güneş yanıklarının iyileşme süreçlerinde cilt dokuları üzerinde etki sağlayan Caci Ultimate cihazı, vücuttaki çatlaklar, selülit problemlerini de gözle görülür derecede ortadan kaldırıyor.