Tek işlemle kaslı bir vücut

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Günümüzde kaslı görünmek isteyen sadece erkekler değil!

High Definition Liposculpture uygulaması, tek işlemle kaslı bir vücuda kavuşmak isteyenlere göre! Genellikle daha atletik görünmek isteyen erkek ve kadınlar tarafından tercih edilen yeni zayıflama sistemlerinden biri olan High Definition Vaser Liposculpture ise cerrahi bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca Hi-Def olarak adlandırılan bu yöntem ileri bir liposuctionlipofilling tekniği. Tıpkı bir heykele şekil verir gibi hastanın kendi topografik fiziksel yapısına uygun olarak kas gölgeleri daha belirgin hale getiriliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas uygulama hakkında şu bilgileri veriyor. “İstenmeyen bölgelerdeki yağlar özel bir teknikle alınıyor, ihtiyaç duyulan ve kasların daha belirgin olarak ön plana çıkmasını istediğimiz (erkeklerde göğüs, kadınlarda popo) bölgelere transfer ediliyor. Bu işlem için uygun olan hastaların genellikle vücut yağ oranı yüzde 10-15 olan, cilt kalitesi iyi olan hastalar olduğunu söyleyebiliriz.” İşlemin en önemli özelliği liposelective yani yağ seçici olması ve sadece yağları parçalaması. Yüzeysel, derin ve geçiş bölgelerden yağ alarak ve gerekli bölgelere yağ dokusu transfer edilerek işlem tamamlanıyor. Böylece doğal ve kaslı bir vücut formu oluşturmaya olanak sağlıyor. Bu teknik genellikle karın bölgesinde, kasık, sırt ve bel bölgelerinde, omuz-kol ve bacaklarda uygulanıyor.



Dr. Leyla Arvas operasyon süresinin yaklaşık olarak 2-4 saat arasında değiştiğini söylüyor. “Bu saatler zarfında hiçbir egzersiz yapmadan arzu edilen vücut şekli verilmiş oluyor. Operasyon sonrası verilecek özel korsenin bir ay süresince giyilmesi çok önemli. Ameliyat sonrası 3-5 gün kadar özellikle karın bölgesinde ağrı hissedilebilir. Eğer istenirse 10 gün sonra egzersize başlanabilir.”