Tepeden tırnağa değişim

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hem yüzünde hem de vücudunda değişiklik isteyenler için iki yöntemi mercek altına aldık. Ameliyatsız yüz germe ve yeni nesil liposuction uygulamalarıyla ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtları bu haberde sizi bekliyor.

Yazı: FormSante



Son dönemlerde en sık duyduğumuz iki yöntem: Ameliyatsız yüz germe ve yeni nesil liposuction. İki yöntem de kısa sürede başarılı sonuçlar vadediyor. Aşama aşama nasıl uygulandığını Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Dinar yanıtladı.



Ameliyatsız yüz germe operasyonu kimlere uygulanıyor?

En önemli özelliği tek bir seansta ciltte total bakım yaparak başarılı sonuçlar veren ameliyatsız yüz germe uygulaması tüm yaş gruplarına uygulanabiliyor. Yöntemin etkili olduğu alanlar; anti-aging (lifting, elastikiyet kaybı, kırışıklık tedavisi), yara izi tedavileri (akne izleri, normal izler, keloid), genişlemiş gözenekler olarak sıralanıyor.

Aşama aşama nasıl uygulanıyor?

Scarlet 0,5-3,5 mm boyunda mikro iğneler ile cilt altı dermis tabakasına etki eden bir bipolar radyofrekans cihazı. Radyofrekans enerjisi aslında tıpta uzun yıllardır ameliyatlarda kanamayı durdurmak için kullanılan ısı enerjisi. Cihaz üzerindeki 25 tane mikroiğne ile cilt altına verilen ısı sayesinde kolajen harekete geçiyor ve ince kırışıklıklarda düzelme sağlanması hedefleniyor. İşlem öncesi yüze anestezik krem uygulanıyor. Bu sayede işlem esnasında az ağrı duyulması sağlanıyor. Alın bölgesinden başlanarak kaşlar, üst alt göz kapağı derisi, yanaklar, çene bölgesi, boyun ve dekolte bölgesi olmak üzere tüm bölgeler taranıyor. Baş boyun bölgesi tedavisi 45 dakika sürüyor. Scarlet işlemi sonrası yüze C vitamini içerikli maske uygulanıyor. Isı ile oluşan kızarıklık yaklaşık iki saat sürüyor. İşlem sırasında fraksiyonel radyofrekans dediğimiz 25 tane mikro iğne ile cilt altına 1000 kez ısı veriliyor. Bu sayede yüzün her sahası taranmış oluyor. Bu hem ciltte gözle görünmeyen 25 bin delik açarak cildi tazelemeye hem de sıkılaştırmaya yardımcı oluyor.

Sonuçlar ne zaman fark ediliyor?

Yöntem ile ciltte gerginlik ve parlaklık ile kırışıklıklarda azalma ve kaşlarda kalkıklık hedefleniyor. En etkili sonuç 21’inci günde görülmeye başlıyor. Bir ay ara ile üç seans öneriliyor. Üç seans sonunda işlemin bir yıl sonra tekrarlanması tavsiye ediliyor.

Yeni nesil liposuction

Uzun yıllardır birçok kişinin tercihi olan liposuction konusu artık sadece kadınlara değil, erkeklere de cazip geliyor. Türk kası olarak adlandırdığımız bölgelere ufak müdahaleler ile erkeklere daha sıkı bir vücut olanağı sağlanıyor. Ayrıca hamilelik sonrası karın bölgesinde inatçı yağ birikimi olan, karın duvarı kilo alıp vermeye bağlı sarkma eğiliminde olan hastalara da tavsiye ediliyor.

Kimlere uygulanıyor?

Yeni nesil liposuction sarkmaya eğilimli cildi olanlarda, özellikle yaş ya da beslenme şekli itibariyle ciltte kolajen dokusunun azalmasına bağlı elastik yapıyı kaybetmiş ciltlerde, bölge olarak özellikle kol bölgesinde sarkmadan muzdarip hastalarda, doğum sonrası karın gevşemesi olan hastalarda tercih edilebiliyor.

