Tepeden tırnağa yenilenin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Teknoloji, yaşlanmaya ve zamana karşı yenilmeye izin vermiyor. Organik lifting, ışık dolgusu, saç detoksu gibi yeni yöntemlerle kısa sürede tepeden tırnağa yenilenmeye hazır olun!

Yazı: Eda Şentürk



1- Işık dolgusuyla aydınlanın!

Stres, yetersiz uyku, güneş gibi etkenler sebebiyle elastikiyetini kaybeden ciltte meydana gelen kırışıklıklar ve sarkmalarla mücadele eden ışık dolgusu, cilde ışığı yansıtma kapasitesini geri vermek için mezoterapi ve dolgu tekniklerini bir arada bulunduran yeni bir konsept. Işık dolgusunun en önemli özelliği aslında insan vücudunda ve canlılarda bulunan tamamen doğal hyalüronik asit içermesi. Uzmanlar yaşın ilerlemesiyle birlikte vücutta bulunan hyalüronik asitte azalma meydana geldiğini belirtiyor. Bu da ciltte kırışıklık ve çukurlar oluşmasına neden oluyor. Teoxane Laboratuvarları tarafından geliştirilen Redensity 1 ışık dolgusu, cildin daha nemli, daha dolgun, daha canlı görünmesine, aynı zamanda kırışıklıkların azalmasına ve uygulanan bölgenin hacmini artırmaya yardımcı oluyor. 15 dakika süren uygulama, dolgunun ince uçlu iğnelerle deri altına enjekte edilmesiyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla sonrasında şişlik, kızarıklık oluşmadan günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Üç hafta aralıklarla sadece üç seansta gerçekleşen basit ve etkili bir uygulama olan ışık dolgusu ile birinci enjeksiyondan itibaren gözle görülür sonuçlar elde edilebiliyor. İçeriğinde yer alan bakır ve çinko gibi elementlerin yanı sıra amino asitler ve vitaminler bulunan dolgu ile cildin karanlık bölgelerinin aydınlatılması hedefleniyor.



2- Saç detoksuyla saçlarınıza yatırım yapın

Transmed Klinik, sağlıkla uzayan ışıl ışıl saçlara kavuşmanız için yeni bir yöntem sunuyor. Hair Detox, saçlarında kökten gövdeye derinlemesine bakım uygulamak isteyenlerin ihtiyacına cevap veriyor. Üç aşamadan oluşan uygulamanın en önemli özelliği, saçlı deriyi derinlemesine temizleyerek kaşıntı, kepeklenme, dönemsel saç dökülmesi gibi sorunları ortadan kaldırmak ve saça parlaklık ve canlılık kazandırmak. Hair Detox uygulamasında ozon temizliği ardından vitamin, mineral ve antioksidanlardan oluşan topikal mezoterapi kokteyli uygulaması ve I-Light Lazer ile biostimülasyon uygulamaları yapılıyor.

Hair Detox uygulamasının nasıl etki ettiğine gelince… Saçlı deriyi derinlemesine temizleyen ve gözenekleri derinin doğal yağının (sebum) dışarıdan gelen kirlerle birleşmesiyle oluşan tıkaçlardan arındıran ozon uygulaması, 15 dakika süreyle bir bone takılarak uygulanıyor. Bu sayede temizliği yapılan cilde doğal vitamin desteği sağlanıyor ve bir biyostimülan olan lazer ile kan dolaşımı hızlandırılıyor. Bu işlemlerin tamamlanması ortalama yarım saat sürüyor. Transmed Klinik uzmanları, düzenli olarak ozon temizliği ve saçlı deriye vitamin takviyesi yaptırmanın saçların çok daha hızlı uzamasını, parlak ve sağlam telli saç kazanımının hızlanmasını sağladığını belirtiyor. Hair Detox ayrıca kızarıklık ve kaşıntıya neden olan egzama, saçlı deri sivilceleri ve kepeklenme sorunlarında; yıpranmış bakımsız saçlar ve saçlı derinin onarımında kullanılan bir tedavi olarak öne çıkıyor.



3- Organic Lifting’le gençleşin

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Devrim Gürsoy, Organic Lifting uygulaması ile pratik, yan etkisiz, öğle arasında bile gerçekleştirilebilecek bir işlem ile yüz veya vücutta istenilen değişiklikleri yapmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ameliyathane şartları ve derin anestezi gerektirmeyen Organic Lifting ile bölge başına yaklaşık 20-60 dakikalık sürede boyun, yüz bölgesinin tamamı ve vücut işlemlerinde tek uygulamada kırışıklıkları açmak ve sarkmaları düzeltmek gibi işlemler yapılabiliyor. Uygulamanın özelliklerinden biri de etkisinin iki yıl boyunca sürmesi. Dr. Devrim Gürsoy, yan etkisi olmayan ve vücut tarafından tümüyle eritilebilir ipin cilt içine yerleştirilmesi sonucunda hem dokuyu kaldıran hem de ciltte gençleşme ve yenilenme süreci meydana getiren Organic Lifting uygulaması hakkında şunları söylüyor: “Uygulama, klasik cerrahi germe işlemine göre daha çabuk, iyileşme süresi gerektirmeyen, pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor. Botoks, dolgu, kozmetik ve cihaz uygulamalarına göre daha uzun ve net etki süresine sahip ve kısa uygulama süresi sayesinde zamandan kazandırıyor. Aynı zamanda, toplam maliyetin uygunluğu ve birçok uygulama ihtiyacını tek uygulama ile ortadan kaldırması da avantaj.”



