Varis alarmı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Varis problemleri, özellikle kadınların korkulu rüyası.

Varis neden oluşur?

Varis deyince, biz sadece bacaklardaki mavi damarları anlıyoruz. Biz varisi altı safhaya ayırıyoruz tıpta. Bunlardan birinci sınıfa girenler, hiçbir belirti vermeyen ‘huzursuz bacak’ sendromu dediğimiz olaydır. Sabahtan akşama kadar çok fazla ayakta kalan ya da çok fazla oturan ve az hareket eden kişilerde, akşama doğru bacak ağrıları ve hatta ayak bileklerinde hafif şişmeler başlar. Görünürde hiç damar yoktur. Normalde toplardamarların içinde kapakçıklar vardır, biz ayağa kalktığımız zaman o kapakçıklar açılır kanın geriye doğru kaçmasına engel olur. Eğer bu kapakçıklar iyi çalışmıyorsa ayakta durduğumuz zaman toplardamarların içindeki kan ayaklara doğru geri kaçar. Bu da şişliklere ve ağrılara sebep olur. Ayağımızı kaldırdığımız zaman da, toplardamarlar daha iyi boşaldığı için bir rahatlama olur. Bu C Sıfır dediğimiz şeklidir. C1’de ise kılcal damarlar, bütün bacak boyunca incecik damarlar şeklinde görülür hale gelir. Eğer bu kılcal damarlar 2 milimetreden daha geniş hale gelirse varis lafı ortaya çıkar. Bu da C2 dediğimiz varistir. Üçüncü sınıflamada bu damarlarla birlikte ayakta ciddi ödem olur. Özellikle ayak bileklerinde şişlikler meydana gelir. C4’de, ayakta kahverengiye dönük renk değişiklikleri başlar. C5’te ufak yaralar oluşmaya başlar, C6’da ise bacakta açık yaralar şeklinde iyileşmeyen yaralar meydana gelir. C6’ya kadar olan bütün nedenlerin altında yatan şey toplardamarların içindeki kapakçıkların yetersizliğidir.



