Varis problemleri, özellikle kadınların korkulu rüyası.
Varis neden oluşur?
Varis deyince, biz sadece bacaklardaki mavi
damarları anlıyoruz. Biz varisi altı safhaya ayırıyoruz
tıpta. Bunlardan birinci sınıfa girenler, hiçbir belirti
vermeyen ‘huzursuz bacak’ sendromu dediğimiz olaydır.
Sabahtan akşama kadar çok fazla ayakta kalan ya da çok fazla
oturan ve az hareket eden kişilerde, akşama doğru bacak ağrıları
ve hatta ayak bileklerinde hafif şişmeler başlar. Görünürde hiç
damar yoktur. Normalde toplardamarların içinde kapakçıklar
vardır, biz ayağa kalktığımız zaman o kapakçıklar açılır kanın
geriye doğru kaçmasına engel olur. Eğer bu kapakçıklar iyi
çalışmıyorsa ayakta durduğumuz zaman toplardamarların
içindeki kan ayaklara doğru geri kaçar. Bu da şişliklere ve
ağrılara sebep olur. Ayağımızı kaldırdığımız zaman da,
toplardamarlar daha iyi boşaldığı için bir rahatlama olur. Bu C
Sıfır dediğimiz şeklidir. C1’de ise kılcal damarlar, bütün bacak
boyunca incecik damarlar şeklinde görülür hale gelir. Eğer bu
kılcal damarlar 2 milimetreden daha geniş hale gelirse varis lafı
ortaya çıkar. Bu da C2 dediğimiz varistir. Üçüncü sınıflamada
bu damarlarla birlikte ayakta ciddi ödem olur. Özellikle ayak
bileklerinde şişlikler meydana gelir. C4’de, ayakta kahverengiye
dönük renk değişiklikleri başlar. C5’te ufak yaralar oluşmaya
başlar, C6’da ise bacakta açık yaralar şeklinde iyileşmeyen
yaralar meydana gelir. C6’ya kadar olan bütün
nedenlerin altında yatan şey toplardamarların içindeki
kapakçıkların yetersizliğidir.