Vücudunuzdaki yağları güzelleşmek için kullanın!

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Vücuduzdaki fazla yağlar her zaman canınızı sıktı…

Yıllardır güzelliğine düşkün kadınların dilinde ‘liposuction’ var. Yöntemde yenilikler var mı?

Liposuction artık değişik tekniklerle yapılıyor. Alınan yağlar vücudu şekillendirmede kullanılarak vücut yapısı ve formasyonu değiştirilebiliyor.



Bu işleme, fazla yağlardan kurtulma operasyonu diyebilir miyiz?

Liposuction sadece yağ alınması değil aslında… Vücudun şekillendirilmesine de yardımcı oluyor. Özellikle popo ve kalça bölgesindeki şekil bozuklukları ve düşük popo görünümlerinde sıklıkla uygulanıyor. Ayrıca, bacak içindeki çarpıklıkları ve ayrıklıkları gidermekte de, yağ konularak şekillendirme yapmak mümkün olabiliyor. Bazen çok ince bilekler de aynı yöntemle kalınlaştırılabiliyor.



