Vücuduzdaki fazla yağlar her zaman canınızı sıktı…
Yıllardır güzelliğine
düşkün kadınların dilinde
‘liposuction’ var. Yöntemde
yenilikler var mı?
Liposuction artık değişik
tekniklerle yapılıyor. Alınan yağlar vücudu
şekillendirmede kullanılarak vücut yapısı ve
formasyonu değiştirilebiliyor.
Bu işleme, fazla yağlardan kurtulma
operasyonu diyebilir miyiz?
Liposuction sadece yağ alınması değil
aslında… Vücudun şekillendirilmesine de
yardımcı oluyor. Özellikle popo ve kalça
bölgesindeki şekil bozuklukları ve düşük
popo görünümlerinde sıklıkla uygulanıyor.
Ayrıca, bacak içindeki çarpıklıkları ve
ayrıklıkları gidermekte de, yağ konularak
şekillendirme yapmak mümkün olabiliyor.
Bazen çok ince bilekler de aynı yöntemle
kalınlaştırılabiliyor.