Yaşınız ilerlediğinde...

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Yaşlanmanın bizi en çok korkutan tarafı tabii ki kırışıklıklarımızın artması.

Boyun bölgesi özellikle 40 yaşını geçtikten sonra hızlı bir şekilde yaşlanmaya ve kırışmaya başlıyor. Nedenini öğrenebilir miyiz?

Kişinin genetik yapısı, sigara kullanması, güneşle temas şekli ve süresi, beslenme gibi faktörler bu yaşlanma sürecinde etken.



Yaşam biçimimiz ve alışkanlıklarımızın etkisi var mı?

Tabii ki... Özellikle yüksek yastıkla yatma alışkanlığı olanlarda kırışıklık çok daha fazla gözüküyor. Duruş bozuklukları da önemli. Belirli bir yaşa kadar kırışıklıklar kendini çok fazla göstermiyor. Ancak kilolu olup hızlı kilo verenlerde sarkma ve kırışma daha sık ve erken görülüyor.



