Yaşlanmanın bizi en çok korkutan tarafı tabii ki kırışıklıklarımızın artması.
Boyun bölgesi özellikle 40
yaşını geçtikten sonra hızlı
bir şekilde yaşlanmaya ve
kırışmaya başlıyor. Nedenini
öğrenebilir miyiz?
Kişinin genetik yapısı, sigara kullanması,
güneşle temas şekli ve süresi, beslenme gibi
faktörler bu yaşlanma sürecinde etken.
Yaşam biçimimiz ve alışkanlıklarımızın
etkisi var mı?
Tabii ki... Özellikle yüksek yastıkla yatma
alışkanlığı olanlarda kırışıklık çok daha
fazla gözüküyor. Duruş bozuklukları da
önemli. Belirli bir yaşa kadar kırışıklıklar
kendini çok fazla göstermiyor. Ancak
kilolu olup hızlı kilo verenlerde sarkma ve
kırışma daha sık ve erken görülüyor.