Yaz mevsimi saçınızda yenilikler yapmak için idealdir.
Yaza hazır saçlar
Tatilin en güzel aksesuarlarından
biri, sağlıklı ve parlak
saçlardır. Saçınızın tatil boyu
böyle kalması için, önceden
özenle kesilmesi gerekir.
Uzunluğu ne olursa olsun, saç
modeliniz rahat ve hafif katlı
olmalıdır. Böylece sürekli bakım ve şekillendirme
gerektirmeden uzaması mümkün olur. Kullanımı
kolay ve çabuk olan saç için güneş spreyleri vardır.
Bunlar tüm saçları, ama özellikle de boyalı saçları,
güneşin soldurucu etkisinden korur.
Kadınlar pek fark etmese de saçlar yazın kurur;
bu nedenle, saç tellerine koruma ve nem sağlayan
ürünler kullanmak önemlidir. Saç uzmanları, saçın
kuruluktan ve çatallaşmadan korunması, kolay
şekillenmesi için, derinlemesine bakım sağlayan
bir maskenin haftada birkaç kez kullanılmasını
öneriyor. Güneş, sıcaklık ve tuzlu su saçtaki nemi
uzaklaştırıp saç telinin doğal yağlarını ve ışıltısını
kaybetmesine yol açtığı için, yanınızda iyi bir saç
kremi de bulunmalı. Saçınıza nem kazandırmak için
haftada bir saç maskesi kullanmak yerinde olur.