Yaz saç modası

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Yaz mevsimi saçınızda yenilikler yapmak için idealdir.

Yaza hazır saçlar

Tatilin en güzel aksesuarlarından biri, sağlıklı ve parlak saçlardır. Saçınızın tatil boyu böyle kalması için, önceden özenle kesilmesi gerekir. Uzunluğu ne olursa olsun, saç modeliniz rahat ve hafif katlı olmalıdır. Böylece sürekli bakım ve şekillendirme gerektirmeden uzaması mümkün olur. Kullanımı kolay ve çabuk olan saç için güneş spreyleri vardır. Bunlar tüm saçları, ama özellikle de boyalı saçları, güneşin soldurucu etkisinden korur. Kadınlar pek fark etmese de saçlar yazın kurur; bu nedenle, saç tellerine koruma ve nem sağlayan ürünler kullanmak önemlidir. Saç uzmanları, saçın kuruluktan ve çatallaşmadan korunması, kolay şekillenmesi için, derinlemesine bakım sağlayan bir maskenin haftada birkaç kez kullanılmasını öneriyor. Güneş, sıcaklık ve tuzlu su saçtaki nemi uzaklaştırıp saç telinin doğal yağlarını ve ışıltısını kaybetmesine yol açtığı için, yanınızda iyi bir saç kremi de bulunmalı. Saçınıza nem kazandırmak için haftada bir saç maskesi kullanmak yerinde olur.



