Gözleriniz yorgun değil, anlamlı baksın...





Gözler; bakışları belirleyen ve yüze anlam kazandıran, güzelliği ve gençliği tamamlayan en önemli organlarımızdandır. Üst göz kapakları; cildi genetik, zaman, yerçekimi, stres ve yoğun yaşam etkisiyle gevşer ve kirpiklerin üzerine yığılır. Alt göz kapaklarında ise çökmeler, ciltte sarkma, göz yaşı oluğunun belirgin olması ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde ise yağ yastıkçıkları fıtıklaşarak şiş ve yorgun görünüme yol açar. Bu değişiklikler özellikle sabahları ve akşam geç saatlerde çok rahatsız edicidir. Göz kapağı estetiği ile genç, dinamik bakışlara yeniden kavuşmak mümkündür.Konuyla ilgili bilgi veren Estetik Cerrahı Op. Dr. Hasan Fındık; Yaşın ilerlemesiyle ve yerçekiminin de etkisi ile kaşlarda, üst ve alt göz kapaklarında deri gevşemesi, fazlalığı, sarkması oluşur ve bununla birlikte özellikle alt göz kapaklarında yağ dokularının öne doğru fıtıklaşması ile torbalanma olabilir. Bu durumun estetik görünüm bozukluğuna neden olması yanında, sarkık haldeki üst göz kapaklarının gözün önünü kapatması ile kişinin görmesini engelleyebilir. Bu sorunların giderilmesinde Göz Kapağı Estetiği’ni uygulamak mümkündür…Göz kapağı estetiği (blefaroplasty) alt ve üst göz kapaklarındaki fazla kas ve deri dokusunun onarılmasıyla bu dokulara destek olan göz çevresi bölümlerinin gerginleştirilmesi işlemidir. Bu cerrahi uygulama ile sarkmış üst ve alt göz kapakları, fazla yağ toplanmasına bağlı torbalanmalar, göz çevresi kırışıklıkları düzeltilerek kişinin yaşlı, yorgun görünümü daha genç ve dinamik bir görünüme dönüştürülür’’ bilgisini verdi.Estetik Cerrahı Op. Dr Hasan Fındık, Genellikle 35-40 yaşlarından sonra göz altında torbalanma ve kırışıklıklar oluşmakta, üst göz kapağında sarkma meydana gelmektedir. Bu durum kişiyi yorgun ve üzgün göstermektedir. İlerleyen yaşla birlikte kas bölgesinde ve alında da bir düşme gözlemlenmektedir. Basit kırışıklıklar genellikle dolgu maddeleriyle düzeltilebilir. Ancak doku sarkması olduğunda ve derin kırışıklıklarda, operasyon gerekmektedir. Amaç kişinin daha genç ve dinamik görünmesinin sağlanmasıdır’’dedi.Estetik Cerrahı Op.Dr.Hasan Fındık, göz kapağı estetiği yapılacak kişilerin kaslarının pozisyonu çok iyi değerlendirilmelidir. Göz kapağı yaşlanma bulgularının yanında kaş düşüklüğü de varsa mutlaka kaş kaldırma ameliyatı da düşünülmelidir. Kaş düşüklüğü giderilmeden yapılan göz kapağı estetiği ameliyatlarından sonra, kaş daha fazla düşerek, iyi bir estetik sonuç alınmasını engelleyebilir. Bazı kişilerde yalnızca kaşların kaldırılması bile üst göz kapağını gerginleştirerek, blefaroplasty ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır’’dedi.