Yüz güldüren sonuçlar…

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Yüzümüz yaşımızın aynası aslında…

Yaşlılık belirtileri kendini nasıl göstermeye başlıyor?

Vücudumuzda yılların yarattığı yorgunluk ve çizgileri en çok gösteren bölge yüzümüz. Özellikle güneşe gerektiğinden çok daha fazla maruz kalanlarda sıklıkla kırışıklık ve lekeler görülebiliyor. Benler ve çiller gibi pigmentasyon bozuklukları açığa çıkıyor.



Yüzümüzde ne gibi değişimler oluşuyor?

Yıllar içinde özellikle 30 yaş ve üzerinde dudak ve göz etrafında kırışıklıklar artmaya, ciltte gevşeklik oluşmaya başlıyor. Ciltte oluşan yaşlanma daha sonra cilt altı dokusunda gevşemeye neden oluyor. Doku yer değiştirmeye başlıyor ve ciltte sönmeler gözlemleniyor.



