Yaşlılık belirtileri kendini nasıl
göstermeye başlıyor?
Vücudumuzda yılların
yarattığı yorgunluk ve
çizgileri en çok gösteren bölge
yüzümüz. Özellikle güneşe gerektiğinden
çok daha fazla maruz kalanlarda sıklıkla
kırışıklık ve lekeler görülebiliyor. Benler ve
çiller gibi pigmentasyon bozuklukları açığa
çıkıyor.
Yüzümüzde ne gibi değişimler oluşuyor?
Yıllar içinde özellikle 30 yaş ve üzerinde
dudak ve göz etrafında kırışıklıklar artmaya,
ciltte gevşeklik oluşmaya başlıyor. Ciltte
oluşan yaşlanma daha sonra cilt altı
dokusunda gevşemeye neden oluyor. Doku
yer değiştirmeye başlıyor ve ciltte sönmeler
gözlemleniyor.