Zayıflamada yeni trend

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Dermatoloji uzmanı Dr. Ahmet Günay tarafından uygulanan ultrasound tekniği

Bir deri hastalıkları uzmanı olarak, hastalarından gelen istek üzerine, karın ve basen bölgelerindeki cilt altı yağ dokusunun eritilmesi konusunda bir araştırma yapan dermatoloji uzmanı Dr. Ahmet Günay, bunun sonunda tıbbi ve doğru olan sistemin ultrasound teknolojisi olduğunu saptamış.



Araştırması sırasında ultrashape cihazının çalışmasını gördüğünü açıklayan Dr. Ahmet Günay, “Göbek çevresi ve basen bölgesinde, bir saatlik seans sonrası yaklaşık 2-3 cm, üç seanslık bir tedavi sonunda ise 7-10 cm’lik bir incelmenin olduğunu gördüm. Bu sonuçlar ışığında yatırımı yapmaya ve ultrashape adlı cihazı Türkiye’ye kazandırmaya karar verdim” diye konuştu.



