Dermatoloji uzmanı Dr. Ahmet Günay tarafından uygulanan ultrasound tekniği
Bir deri hastalıkları uzmanı
olarak, hastalarından
gelen istek üzerine, karın
ve basen bölgelerindeki
cilt altı yağ dokusunun
eritilmesi konusunda bir araştırma
yapan dermatoloji uzmanı Dr. Ahmet
Günay, bunun sonunda tıbbi ve doğru
olan sistemin ultrasound teknolojisi
olduğunu saptamış.
Araştırması sırasında ultrashape
cihazının çalışmasını gördüğünü
açıklayan Dr. Ahmet Günay, “Göbek
çevresi ve basen bölgesinde, bir saatlik
seans sonrası yaklaşık 2-3 cm, üç
seanslık bir tedavi sonunda ise 7-10
cm’lik bir incelmenin olduğunu
gördüm. Bu sonuçlar ışığında yatırımı
yapmaya ve ultrashape adlı cihazı
Türkiye’ye kazandırmaya karar verdim”
diye konuştu.