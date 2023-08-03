Güneşsiz doğal bronzlaşma olur mu? İşte bronzlaştırmaya yardımcı besinler

Güneş değmiş bir cilt her zaman sağlığın, canlılığın ve rahat bir yaşam tarzının sembolü olmuştur. Ama güneşlenmenin ve solaryumun beraberinde getirdiği bazı sağlık riskleri olduğunu da biliyoruz. Bronzlaştırıcı spreyler ve losyonlar bu durumda en iyi alternatif gibi görünebilir, ama gerçekten öyle mi? İstediğimiz bronz görüntüyü daha doğal ve güvenli yollardan elde edebilseydik nasıl olurdu? Aslında bu hiç de imkansız değil! Size cildinize doğal ve bronz bir görüntü verebilecek oldukça sağlıklı bazı besinler var desek? Gelin bunları inceleyelim!

KAROTENOİD AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Karotenoidler, birçok meyve ve sebzenin içindeki canlı renklerden sorumlu pigmentlerdir. Tükettiğinizde ise bu pigmentler ciltte birikir ve sağlıklı, güneşten öpülmüş bir ışıltı verir. İşte diyetinize dahil etmek isteyebileceğiniz karotenoidler açısından zengin bazı yiyecekler:

TATLI PATATES VE HAVUÇ

Tatlı patates ve havuç beta-karoten ile dolu besinlerdir. Beta-karoten ise karotenoidlerin A vitaminine dönüştürülen türü olarak tanımlanıyor. Yani cildimiz için olmazsa olmaz. Bu sebzeleri düzenli tüketirseniz bir anda vücudunuzu saran doğal bir bronzluk ile karşılaşabilirsiniz!

DOMATES

Domates, karotenoidlerin belirli kanser türlerine karşı koruma sağlayan bir türü olan likopen ile doludur. Bunun yanı sıra cildinize sıcak bir ton katarak size sağlık ve doğal bir bronzluk da verebilir.

VE DİĞER BİRÇOK SEBZE VE MEYVE

Yukardıkler dışında karotenoid açısından zengin birçok meyve ve sebze var. Mango, karpuz, kayısı, şeftali, erik, kiraz, ıspanak, ve biber bunlardan birkaçı. Beslenme rutininize bu besinleri dahil ederek beklemediğiniz bir anda ışıltılı, sağlıklı, ve bronz bir cilde ulaşabilirsiniz!

DOĞAL BRONZLUK İÇİN DİĞER YİYECEKLER

Meyve ve sebzelerin dışında, sağlıklı ciltler için yararlı olan besinleri içeren başka yiyecekler de vardır. Sert kabuklu yemişler ve tohumlar gibi E vitamini açısından zengin besinler, cildinizin zarar görmesini önleyerek cildinizin sağlığını korur ve doğal rengini güzelleştirir.

Balık ve süt ürünleri ise cilt sağlığı için gerekli olan D vitamininin mükemmel kaynaklarıdır. Böylece cildinizin parlaklığını korumaya ve karotenoidlerin etkinliğini artırmaya yardımcı olabilirler.

SU İÇMENİN VE SAĞLIKLI YAĞLARIN ÖNEMİ

Cildinizin düzenli nemlendirilmesi de doğal ışıltısını arttırabilir. Bol su içmek, cildinizin dolgun ve parlak kalmasına yardımcı olarak doğal bronzluğu daha belirgin hale getirir.

Sağlıklı yağlar ise, mesela zeytin yağı, cilt sağlınız için yüksek önem teşkil ediyor. Bu anlamda zeytin yağı cilt dostlu tekli doymamış yağlarla dolu olmanın yanı sıra antioksidan özelliğiyle cildinizi hasarlardan korur.

Sonuç olarak:

Bu besinler her ne kadar güneşsiz bir bronzlaşmaya katkıda bulunsa da, kişiden kişiye göre değişebilirler ve tabii ki güneş altında geçen saatler kadar etki etmezler. Ama kesinlikle daha güvenli bir alternatiflerdir ve sağlığınız için de oldukça yararlıdır.

Bronzlaşma söz konusu olduğunu önceliğin estetik değil sağlık olduğunu unutmamakta fayda var. Bu yiyecekleri diyetinize dahil ederek ve diğer güvenli bronzlaşma yöntemlerini benimseyerek cildinizin sağlığını riske atmadan sağlıklı ve doğal bir ışıltı elde edebilirsiniz. Yine de cildimizin olduğu tonda güzel olduğunu ve bir müdaheleye ihtiyaç olmadığını da hatırlatmak da fayda var. Unutmayın, gerçek güzellik içten gelir ve siz sağlıklık ve mutlu oldukça cildiniz de sizinle birlikte parlar!