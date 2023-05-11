Güzellik rutininizi nasıl daha çevre dostu hale getirirsiniz?

Her geçen yıl, iklim krizi daha da net bir şekilde gündeme geliyor. Ve toplum olarak karşı karşıya kaldığımız muazzam zorluklar karşısında ne kadar küçük görünürlerse görünsünler, seçimlerimiz büyük rol oynuyor. Daha spesifik olarak söylemek gerekirse, ne satın aldığınız, ne sıklıkta satın aldığınız ve kullanımınızın sonunda çöpe girip girmediği oldukça önemli. Bunu söylememizin nedeni, güzellik endüstrisinin dünyanın en büyük çevreye zarar verenler arasında yer almasıdır.

Euromonitor International'a göre, yalnızca 2018'de dünya çapında 152,1 milyar adet güzellik ve kişisel bakım ambalajı satıldı ve bunların çoğu hiçbir zaman geri dönüştürülmeyecek.

Mia Davi, "Sürdürülebilirliğin son zamanlarda tüketici ürünleri için önemli bir odak noktası haline gelmesine minnettarım" diyor.

Burada, üç sürdürülebilirlik uzmanı güzellik rutininizi nasıl daha çevre dostu hale getirebileceğinizi açıklıyor.

GÜZELLİK RUTİNİNİZİ NASIL ÇEVRE DOSTU HALE GETİREBİLİRSİNİZ?

1- SAHİP OLDUKLARINIZI KULLANIN

2- DAHA ETİK, ÇEVRE DOSTU VE EN ÖNEMLİSİ DAHA AZ SATIN ALIN

3- TÜKETİMİ MÜMKÜN OLAN HER YERDE AZALTIN

4-YENİDEN KULLANIN YA DA DOLDURUN

5-BANYONUZU DAHA ÇEVRE DOSTU HALE GETİRİN