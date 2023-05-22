Hailey Bieber'ın yazın ışıldayan bir cilt için 5 kuralı

Dünyaca ünlü markaların kampanyalarında yer alan Hailey Bieber, günümüzün en çok aranan modellerinden biri olmayı başardı. Ve bir işe daha imza atarak, geçen yıl cilt bakım markası Rhode'un lansmanıyla güzellik dünyasına adım attı.

Hailey, "Genç yaşlardan itibaren cildime bakma fikri bana aşılandı. Annemin ve büyükannemin cilt bakımına büyük ilgileri vardı, bu yüzden kremlerin ve güzellik ürünlerinin sık sık tartışıldığı bir evde büyüdüm. Ama cildime bakma ihtiyacının gerçekten farkına vardığım zamanlar ergenlik yıllarımdı. Çünkü bu noktada cildiniz ve vücudunuz hızla değişiyor" diyor.

İşte modellikten cilt bakım markası patronluğuna geçen Hailey Bieber'ın cilt bakım sırları...

HAILEY BIEBER'IN YAZ AYLARI İÇİN 5 CİLT BAKIM SIRRI

1-Cildinize nazik olun

"Cildimi kurutmanın ve sert ürünler sürmenin sivilcelere iyi geleceğini düşünürdüm, ancak cildinize mümkün olan en nazik şekilde yaklaşmanız gerektiğini kesinlikle öğrendim. Bebek cildi gibi davranın.''

2-Az ama öz

"Az kesinlikle daha fazladır ve Rhode'da benimsediğimiz yaklaşım bu. İyi bir cilt bakımı rutinine sahip olmanın çok şey gerektirdiğini düşünmüyorum. Sadece sizin için çalıştığını bildiğiniz basit, etkili bileşenlerle nemlendirme konusunda harika olan birkaç ürüne ihtiyacınız var.''

Hailey Bieber şöyle diyor: 17 yaşında modelliğe başladığımda sürekli seyahat ediyordum. O zamandan beri güzellik alanında makyözler, estetisyenler ve yüz bakım uzmanları dahil olmak üzere farklı insanlarla çalışarak kendi cilt bakımı felsefemi geliştirmeyi öğrendim. Ve hareket halindeyken cildim çok rahatsız olduğu için, onsuz yaşayamayacağım üç ürünüm olduğu sonucuna vardım: harika bir nemlendirici, nemlendirici serum ve dudak balsamı.

3- Nem, nem, nem

"Nemlendirme çok önemli. Ben yeterince su içmekte zorlanan biriyim ama mümkün olduğunca susuz kalmamak için bilinçli bir çaba gösteriyorum. Fark ettiğim en büyük yanılgılardan biri, insanların yağlı ciltleri varsa nemlendirmeye gerek duymadıklarını düşünmeleridir. Cildinizi nemlendirmek çok önemli, herkesin buna ihtiyacı var."

4- Sizin için en iyi olanı bulun

''Cildiniz, içinde nasıl hissettiğinizin bir yansımasıdır. Ve neyi sevip neyi sevmediğini bilmek için vücudunuzu dinlemek çok önemlidir. Belli bir diyet uygulayan biri değilim ama kan grubuma göre beslenmeye önem veririm. Bu sizin için neyin işe yaradığını bilmekle ilgili. çünkü herkes farklı ve kendimizi birbirimizle kıyaslayamayız. İşine yarayan ve seni mutlu eden bir rutin bulduğun sürece, cildin içindeki tüm güzellikleri sana yansıtacaktır.”

5- İyi bir peptit edinin

Peptit dudak koruyucu, çantama veya cebime kolayca koyabileceğim, sürekli kullandığım bir şey. Peptitler insan vücudu için hayati öneme sahiptir. Peptitler hücre dışı matriksi yada diğer adı ile cildin yapı iskelesini onarır, bu sayede cildin destek dokusunu onararak derin kırışıklıkların görünümünü iyileştirir.