Kafeinli saç ürünleri saç büyümesini hızlandırabilir mi? Uzmanlar yanıtlıyor

Tıpkı bir fincan kahvenin sersemlemiş bir sabahı harika bir sabaha dönüştürebilmesi gibi, kafein de aslında saç foliküllerinizi uyandırmaya yardımcı olabilir. Kafein eklenmiş saç bakım ürünleri bir hile gibi görünebilir, ancak bu bileşenin saçınıza ne kadar fayda sağlayabileceğine şaşıracaksınız.

Bazı markalar şampuanlarda, saç kremlerinde ve diğer saç bakımı tedavilerinde kafeinin etkili bir saç büyüme uyarıcısı olduğunu öne sürüyor. Kafeinin saçınız için gerçekten bir işe yarayıp yaramadığını anlamak için iki dermatolog ve bir trikologun uzman görüşlerini sorduk. Ve eğer merak ediyorsanız, hayır, saçınızın uzamasını sağlamak için kahveyi doğrudan saç derinize dökmek muhtemelen en iyi fikir değildir.

Dermatolog Dendy Engelman , "Saç büyümesini teşvik etmek için kahveyi doğrudan saçın üzerine dökmenizi tavsiye etmem çünkü bu, saç için tahriş edici veya çok güçlü olabilir" diye açıklıyor . "Kafein içeren saç ürünlerini kullanmak daha güvenlidir çünkü bunlar genellikle saça fayda sağlayan ve aynı zamanda onu koruyan başka bileşenler de içerir."

Hızlı saç büyümesi için kafeinli saç ürünleri hakkında bilmeniz gereken her şey için okumaya devam edin.

Kafeinin saça faydaları nelerdir?

Dr. Engelman'a göre araştırmalar, kafeinin saça birçok faydası olabileceğini gösterdi. Çalışmalar, alopesili hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada kafeinin saç büyümesini uyaran bir uyarıcı olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır . Ek olarak kafein, bireylerin saç derisindeki bariyer fonksiyonunu geliştirerek genel saç derisi ve saç sağlığının korunmasına yardımcı olabilir . Dr. Engelman, "Kafein aynı zamanda saç için faydalı olabilecek antioksidanlar da içerir, ancak belirli faydaları kanıtlayan daha az araştırma yapılmıştır" diyor.

Dr. Engelman saç büyümesi için kafeinin savunucusu olsa da, trikolog Kerry E. Yates , kafeinin pek bir işe yarayacağına inanmıyor. Yates, "Kafeinin folikülü uyardığı iddia ediliyor ve hatta bazı markalar kafein ilavesinin tek tek telleri nasıl kaldıracağından ve hacmi artıracağından bile bahsedecek" diyor. “Kafeinin saç uzamasına veya saça hacim kazandırma faydaları sağladığına dair gerçek bir kanıt yok. Bununla birlikte kafein, sağlıklı bir saç derisinin korunmasına yardımcı olacak antioksidan faydalar sağlıyor.

Kafein saç büyümesine yardımcı olabilir mi?

Dermatolog Jodi LoGerfo'ya göre kafeinin hücreler üzerinde uyarıcı etkileri var gibi görünüyor . Bu nedenle kafein potansiyel olarak saç büyümesine yardımcı olabilir. "Kafein doğası gereği dolaşımı artıran ve saç köklerine besin sağlama kapasitesine sahip olabilecek bir uyarıcıdır" diyor. "Ayrıca daha fazla oksijen verme olasılığı da olabilir, bu da hücresel büyümeyi artırabilir."

Kafeinin, testosteronun dihidrotestosterona (androgenetik alopesi ve erkek veya kadın tipi saç dökülmesi olan kişiler gibi genetik olarak duyarlı kişilerde saçları kapatan hormon) dönüşümünü engellemeye yardımcı olabileceğini gösteren bir çalışma vardı.

Kafeinin saça yan etkileri var mı?

Hassas bir saç derisinin veya saçta çok sık kafein kullanımının saç derisinin kuruluğuna veya tahrişine neden olması mümkündür. Dr. Engelman, "Ayrıca ürüne bağlı olarak uzun süreli kullanım saçın kahverengileşmesine veya renginin solmasına neden olabilir" diye uyarıyor."

Yates'e göre, bir saç bakım formülünde kafein o kadar düşük seviyelerde yer alıyor ki, eklenmesinin hiçbir yan etkisi olmaması gerekiyor.

Saç İçin Kafeinli En İyi Ürünler

Kafeinli saç ürünleri sıklıkla şampuan ve saç kremi olarak satılmaktadır. Dr. Engelman, saç derisinin tahriş olmasını önlemek için bu ürünlerin normal şekilde haftada 1-3 kez kullanılmasını, ancak her saç yıkama sırasında kullanılmamasını öneriyor. Ayrıca maksimum emilimi sağlamak için genellikle saça uygulanan ve gece boyunca uygulanan kafein içeren saç serumlarını ve saç derisi bakımlarını da seviyor. Ancak serumlar ve saç derisi tedavileri haftada yalnızca 1-3 kez kullanılmalıdır. Açık saçlarınız varsa, ürünün açık renkli saçlarda kullanıma uygun olduğundan emin olun, böylece buklelerinizi koyulaştırmaz.