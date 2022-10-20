Kült güzellik ürünlerinden Unlimited Double Touch, 10 yaşında!

KIKO fanlarının yıllardır en sevdiği ruj seçilen Unlimited Double Touch, bulaşmayan ve 12 saate kadar dayanan yapısı ile sabahtan akşama kadar kusursuz bir görünüm vadediyor.

Bir uçta zengin pigment diğer uçta ise parlaklık sağlayarak sınırsız renk seçeneği sunan çift taraflı ruj, temel renk ve parlaklığı birleştirerek dudaklara yoğun ve parlak bir görünüm veriyor. Ayrıca, yine çift taraflı yapısı sayesinde dudak görünümünü istendiği zaman kadifemsi bir görünümden ışıltılı bir bitişe dönüştürmeye olanak sağlıyor. Çok kısa kuruma süresi ile bulaşmaya karşı dayanıklı ruj, 12 saat kalıcılığa sahip.

Kırmızının en dikkat çekici tonlarından en doğal nude tonlarına kadar pek çok renk seçeneği bulunan Unlimited DoubleTouch, satışta.