Cildin koruyucu katmanı seramidler: Nedir, nasıl çalışır?

Yapısal olarak mum dokusuna sahip olan lipitler yeteri derecede bilinmeseler de cildinizi tamamen değiştirme gücüne sahiptirler.

SERAMİD NEDİR?

Seramidler cildimizde bulunan lipitlerdir, cilde nem sağlar. Dermatolog Tiffany Libby’nin belirttiği gibi seramidler cildin en üst tabakasında yer alan epidermis katmanını oluşturur ve bu da hücreleri bir arada tutmayı sağlar. Seramidler cilt bariyerini bir arada tutma görevini görürken aynı zamanda cildi yumuşatan mükemmel bir nemlendirici görevini de görür. Yaşlandıkça cildimizin seramid oranı azalır mesela 30 yaşına geldiğimizde cildimizin seramidlerinin neredeyse yüzde 40’ı yok olur; 40 yaşında geldiğimizde bu oran yüzde 60’ı bulur. Ancak her şey bu kadar kötüye gitmez öyle değil mi, yeşillikli ve yeşil yapraklı veya sağlıklı yağların (Avokado ve Hindistan cevizi) alımını artırarak ve cilt bakımı rutininize seramidleri dahil ederek cilt bariyerinizi güçlendirebilirsiniz.

SERAMİDLER NE İŞE YARAR?

Seramidler nemi içerde hapsederken kir ve kirlilik gibi dış çevreden gelen zarar verici etmenleri dışarıda tutan koruyucu bir kalkan oluşturur. Kimyager Gloria Lu, şu cümlelerle seramidin önemini vurguluyor:

"Seramid içeren ürünlerin uzun vadede ciddi cilt kuruluklarını hafifletmeye ve önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren çalışmalar var’’ Ciltteki lipit bariyer seviyesi azaldığında (Yaş, kirlilik seviyeleri ve güneşin verdiği hasarın etkisiyle), cilt kuru görünür ve kuruluk hissi oluşur ancak daha da önemlisi cildin egzama gibi durumlara eğilimi de artar.

SERAMİDLER NASIL KULLANILIR?

Topikal seramidler cildinizde bulunan lipitlere benzer böylece diğer bileşenlere göre daha kolay emilir (Ayrıca üst katmana ihtiyaç duydukları için daha derine inmelerine gerek kalmaz). Kimyager Victoria Fu ise, “Araştırmalar gösteriyor ki, seramidler her cilt tipine göre hassas, kuru, yağlı, karma ciltler için de uygundur. Topikal formülü sayesinde seramidler ciltte azaldığı taktirde çatlayan bölgelere hemen nüfuz eder. Nem için hyaluronik asit ve gliserin gibi nemlendiricilerle eşleştirilmiş seramidleri sıklıkla nemlendiricilerde göreceksiniz, tüm vücudunuza ve yüzünüze de kullanabilirsiniz.”

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