2011 yılının en en gözde ürünlerinden oluşan listemiz huzurlarınızda...
1. Benefit the
Porefessional
gözenek kapatıcı
Özellikle burun ve kenarlarındaki
genişlemiş gözeneklerin üzerine
sürüyorsunuz, o da sanki sihir
yapar gibi gözenekleri kapatıp
pürüzsüz bir ten ortaya çıkartıyor.
89 TL.
2. La Prairie Cellular
Power Infusion
La Prairie’nin bilimsel bir başarı
olarak değerlendirilen yeni
ürünü Cellular Power Infusion,
yaşlanmaya karşı koyan üçboyutlu
sistemi sayesinde, daha
genç görünen bir cilt yaratmaya
yardımcı oluyor. 1050 TL