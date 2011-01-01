2011’in güzelleri

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2011 yılının en en gözde ürünlerinden oluşan listemiz huzurlarınızda...

1. Benefit the Porefessional gözenek kapatıcı

Özellikle burun ve kenarlarındaki genişlemiş gözeneklerin üzerine sürüyorsunuz, o da sanki sihir yapar gibi gözenekleri kapatıp pürüzsüz bir ten ortaya çıkartıyor. 89 TL.



2. La Prairie Cellular Power Infusion

La Prairie’nin bilimsel bir başarı olarak değerlendirilen yeni ürünü Cellular Power Infusion, yaşlanmaya karşı koyan üçboyutlu sistemi sayesinde, daha genç görünen bir cilt yaratmaya yardımcı oluyor. 1050 TL



