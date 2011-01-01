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2011’in güzelleri

2011 yılının en en gözde ürünlerinden oluşan listemiz huzurlarınızda...
1. Benefit the Porefessional gözenek kapatıcı
Özellikle burun ve kenarlarındaki genişlemiş gözeneklerin üzerine sürüyorsunuz, o da sanki sihir yapar gibi gözenekleri kapatıp pürüzsüz bir ten ortaya çıkartıyor. 89 TL.

2. La Prairie Cellular Power Infusion
La Prairie’nin bilimsel bir başarı olarak değerlendirilen yeni ürünü Cellular Power Infusion, yaşlanmaya karşı koyan üçboyutlu sistemi sayesinde, daha genç görünen bir cilt yaratmaya yardımcı oluyor. 1050 TL

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