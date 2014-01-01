2014 İlkbahar-Yaz Makyaj Trendleri

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Moda haftalarına damgasını vuran defileler ilkbahar-yaz/2014 makyaj trendlerini de belirledi. Podyumlarda göz kamaştıran mankenlerin makyaj tarzları bir kez daha bahar sezonunun güzellik ritüelleri hakkında ipuçları verdi. Koyu mavi gözler, mercan rengi dudaklar, uzatılmış eyeliner’lar, altın yaldızlar ve bahar çiçeklerinden ilham alan pastel tonlar ilkbahar makyajının öne çıkan trendleri arasında.

SAÇLARI DÜZENE SOKUYORUZ

Bahar aylarının saç trendlerinden biri de düz saçlar. Dağılmış, kendi haline bırakılmış saçlar artık revaçta değil. Yeni sezon defilelerinde karşımıza çıkan sanki ütülenmiş gibi düzgün saçlarla derli toplu, hatta ciddi bir görüntüye kavuşmamız işten bile değil.



