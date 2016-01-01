Bu yaz makyajın ana teması fark edilmek! Yaz makyajının yıldızları ise çıplak ten, çarpıcı bakışlar ve cesur dudaklar...

Deran Çetinsaraç/Formsanté



Makyaj dünyasının iki başarılı uzmanından güzellik trendlerini öğrendik...

Çekici dudaklar…

Birkaç küçük ve önemli dokunuşla oldukça etkileyici bir görünüme sahip olunabileceğini belirten L’Oréal Paris makyaj tasarımcısı Ali Rıza Özdemir, “Sahip olduğu güzelliği bir bütün olarak ön plana çıkartan kadınlar, trendleri takip ederken sezonun öne çıkan makyaj uygulamalarını da deneyimlemek istiyor. Ancak havaların ısındığı yaz döneminde, makyajın uzun süre ciltte kalması için daha özenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Yaz makyajı hem hafif, hem de uzun süre kalıcı olmalı. Bunun için doğru ürünleri etkili bir şekilde uygulamak oldukça önemli. Yazın parıltısını makyajına taşımak isteyen kadınlara tavsiyem, taze görünecekleri ve hissedecekleri makyaj stiline odaklanmaları. Sıcak yaz günlerinde, ten makyajlarını hafif tercih ederek, göz ve dudaklara yoğunluk vermelerini öneriyorum” diyor.





Ali Rıza Özdemir, çekici dudak makyajının nasıl yapılması gerektiğini ise şu şekilde anlatıyor: “Etkileyici ve dolgun dudaklar, hem gündüz hem de gece makyajında rahatlıkla ön plana çıkartılabiliyor. Bunun için dudakları hem besleyen hem de renklendiren ürünler kullanmak ve bir dudak kaleminden yararlanmak yeterli… Ancak doğru dudak kalemini seçmek ve doğru bir şekilde uygulamak kusursuz dudaklara kavuşmada oldukça büyük önem taşıyor. 90’lı yıllarda olduğu gibi ruj renginden koyu tercih edilen dudak kalemi, dudakları olduğundan da küçük gösteriyor. Bu nedenle dudak kalemi ve rujun aynı renkte seçilmesi gerekiyor. Bir dudak kaleminin en önemli görevi, dudakları şekillendirmek, pürüzsüz bir görünüm vermek ve dudak kıvrımlarını belirginleştirmek. Kalem ile dudakları belirginleştirirken, abartılı kalınlıkla ve düzgün uygulanmayan çizgiler dudağın şekilsiz görünmesine sebep oluyor. Bu yüzden dudak çizgisine bağlı kalın veya dudak hattının çok az dışına çıkın.”

Çarpıcı bakışlar

Özellikle yaz akşamlarında çarpıcı bir görünüm yakalayabilmek için göz makyajının özenli bir şekilde uygulanması öneriliyor. Bu anlamda kadınların vazgeçilmezlerinden olan eyeliner ve maskaralar bakışlara derinlik katmak için tercih edilmeli. Maskarayı ilk önce hafif bir şekilde kirpik uçlarından başlayarak ve daha sonra dipten uca doğru sürmek, tüm kirpiklere daha dolgun bir görünüm sunacak. Ali Rıza Özdemir, eyeliner kullanırken en önemli noktanın düzgün bir çizgi elde edebilmek için dışardan içeriye doğru uygulamak ve tercihe göre ince veya kalın çizgi çekildikten sonra da çizginin kuyruğunu kaş bitim hizasına kadar uzatmak olduğunu söylüyor.





Her daim enerjik

Yaz aylarında mümkün oldukça hafif bir ten makyajı için daha ince ve bronz pudralar tercih edilmeli. Ali Rıza Özdemir, yazın verdiği enerjiyi yansıtabilmek için fırça yardımı ile birkaç küçük dokunuşun yeterli olacağını ve çekici bir ten görünümü sağlayacağını söylüyor.



Metalik ve yıldızlı dokunuşlar

Max Factor Global Tasarım Direktörü Pat McGrath, “Podyumları hakimiyet altına alan metalik ve yaldızlı dokunuşlar ‘Bana bakın’ diyen bireyselliğin sınırlarını zorluyor” diyor ve ekliyor: “Grafik şekiller ve detaylar da aynı etkiyi yaratıyor. Belirsiz konturlar ve gölgeler yaratan ton yönetimi ile yüzler kusursuz. Hafif bir ışıltı yaratmak için doğru noktalara aydınlatmalar ve ışıltılar uygulanıyor.” Dokularda buğulu ışıltılardan başka bir dünyadan gelmiş gibi görünen parıltılara kadar değişen farklılıklar, özellikleri vurgulayıp yüze fütüristik, yüksek teknolojili bir kusursuzluk veriyor. Pat’e göre bu sezonun ham dokunuşları yeni ve zinde bir özgüveni vurguluyor.



METALİK GÖZ MAKYAJINI SİZ DE DENEYİN!

1. Fondöteni yüzün tamamına bir nemlendirici gibi parmaklarınızla yedirerek uygulayın ve kusursuz, sağlıklı bir ten rengi elde edin.

2. Cildinizin kusursuz ve parlak olması için tüm küçük kusurları kapatıcıyla gizleyin.

3. Deniz yeşili dumanlı gözler için göz alıcı yeşil farı düz bir far fırçası yardımıyla iç köşelere uygulayın. Alt kirpik dipleri boyunca devam ettiğiniz işlemle gözün dış köşesine dek uzanan belirgin bir çizgi elde edin.

4. Ardından aynı düz fırçayla kraliyet mavisini alın ve dış köşelerden başlayarak göz etrafında renkli bir halka oluşturacak şekilde uygulayın.

5. Temiz bir fırça yardımıyla dağınık, dumanlı bir görüntü oluşturmak için kenarları dağıtın.

6. Altta ve üstte yumuşak, dolgun kirpikler elde etmek için maskara kullanarak göz makyajınızı tamamlayın.

Çıplak ten

Yeni sezonda konturlar yüzü şekillendirerek yeni, daha belirgin hatlar kazandırıyor. Pat McGrath, “Parlak bitişler ve ışıklı vurgular içten gelen uhrevi bir ışıltı yaratıyor,” diyor ve ekliyor: “Buğulu ve farklı bir dünyadan gelmiş gibi duran ışıltılara kadar değişen dokular, yüz hatlarını ortaya çıkarıyor. Bu trendin tek yaptığı, cildin doğal halinin tonlarını eşitlemek olsa da cildin ışıldamasını sağlayarak doğallığı bir üst seviyeye çıkarıyor. Gözler ve elmacık kemikleri far ve pudralarla yumuşak, organik bir ışıltı eklenerek belirginleştiriliyor ve canlı ve doğal, ama aynı zamanda özenle şekillendirilip belirginleştirilmiş bir görünüm elde ediliyor.”





Grafik etkisi

Farklı yorumlarıyla podyumlardaki hakimiyetini sürdüren grafik makyaj, herkesi büyülemeye devam ediyor. Hem kabile esintileri taşıyan hem muzip görünen ve özgünlüğü en iyi yansıtan bu makyaj türü, pop arttan Japon geyşalarına, modern teknolojiden dijital animelere kadar her şeyden faydalanıyor. Pat McGrath, “Mimari çizgileri andıran eyeliner’lar cesur renklerde uygulanırken grafik göz kapakları da güçlü çizgiler, renkler veya baskı motifleriyle doluyor” diyor. Belirginleştirilen kirpiklerle “anime” gözleri yaratan bu stil, modern bir yanı da olan büyük bir drama etkisi oluşturuyor.



Ultra ham güzellik

Ultra ham güzellik, doğallığın yeni bir türü,” diyor Pat McGrath. Amacı, yokmuş gibi görünen ama kesinlikle var olan ham, doğal bir güzellik elde etmek. Ve bu kesinlikle kusursuz bir görünüm. Bu kişisel stili ifade etmenin yeni bir yolu… Zaman zaman opak, dağınık bir görünüme sahip olan bu hamlık, zaman zaman daha sağlıklı ve canlı görünüyor. Ultra ham güzellik temelde gerçek ve modern bir görünüm elde etmek için olabildiğince az ürün kullanmaktan ibaret… Bu makyajı uygulayan kişi doğal ve makyaj yapmamış gibi görünerek kalabalıklar arasında fark ediliyor. Olabilecek en az miktarda makyaj; fark edilmeyecek, uğraşılmamış gibi görünen hilelerle kusurları kapatmak ve hatları vurgulamak için kullanılıyor.