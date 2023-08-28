2023 sonbahar makyaj trendi: 2023 sonbaharında bu makyajlar çok moda olacak
Kavurucu sıcakların yavaş yavaş sonuna gelirken sonbahar modasını belirleyecek parçalar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. İşte 2023 sonbaharında çok konuşulacak makyaj trendleri…
2023 yazının imza trendi olan hafif ve ışıltılı makyaj sonbaharda da hiçbir yere gitmiyor. Çok tatlı göz farları, eyeliner, değişik lip kombinasyonları ise önümüzdeki aylarda sıklıkla karşımıza çıkacak. Yazımızda 2023 sonbaharında deneyebileceğiniz makyaj trendlerini derledik.
1) Latte makyajı
Latte makyajı, sonbahar (ve hatta kış) aylarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilen yazın en uyumlu güzellik trendlerinden biridir. Halihazırda sadece nude tonları kullananlar için latte makyajı oldukça basit olmalı çünkü tek renkli bir görünüm ve kahverenginin çeşitli tonlarından oluşuyor.
2) İmza dudaklar
Kim Shui'nin AW 2023 New York Moda Haftası şovunda dudaklar, koyu astar ve pigmentli rengin birleşimiyle büyük bir açılış yaptı. Diğer bir katmanlı güzellik görünümü olan imza dudaklar yoğunlukla koyu renkli astarın üzerine uygulanan gloss görünümünden oluşuyor. İster öne çıkan az kullanılan bir rengi tek başına konuşturun, ister yalnızca kopkoyu bir dudak kalemiyle çerçeveleyin… Yeter ki dudaklar konuşsun.
3) Grunge glam
“Grunge glam” denilen bu “özensiz ama özenli” makyaj trendinde bolca hataya ve dağınıklılığa yer var. Makyajınızı silmeden uyanmışsınız havası veren bu görüntü çok moda olacak! Fırçalanmış kaşlar ve şekillendirilmiş yanaklarla eşleştirilen kirli, dumanlı gözler, bir sonraki gece makyajınız için bir ilham kaynağı olabilir.
Too Faced'in küresel güzellikten sorumlu genel müdürü Elyse Reneau, bir açıklamasında "Bu görüntü tamamen için için yanan bir göz ve parlak bir cildin buluşması. Geceleri bardakları tokuşturmak için mükemmel!" diyor.