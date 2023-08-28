2023 sonbahar makyaj trendi: 2023 sonbaharında bu makyajlar çok moda olacak

3) Grunge glam

“Grunge glam” denilen bu “özensiz ama özenli” makyaj trendinde bolca hataya ve dağınıklılığa yer var. Makyajınızı silmeden uyanmışsınız havası veren bu görüntü çok moda olacak! Fırçalanmış kaşlar ve şekillendirilmiş yanaklarla eşleştirilen kirli, dumanlı gözler, bir sonraki gece makyajınız için bir ilham kaynağı olabilir.

Too Faced'in küresel güzellikten sorumlu genel müdürü Elyse Reneau, bir açıklamasında "Bu görüntü tamamen için için yanan bir göz ve parlak bir cildin buluşması. Geceleri bardakları tokuşturmak için mükemmel!" diyor.