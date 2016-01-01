Makyajda kontür uygulaması ile ideal bir görünüme kavuşmak mümkün.

Küçük dokunuşlarla yüzünüzde göz kamaştırıcı etkiler yaratabilirsiniz! Işık ve gölge oyunlarıyla yüzünüzü boyutlandırabilir; kontür uygulaması ile yüzünüzü inceltebilir, yüz şeklinizi ideal yüz şekli olan ovale benzetebilir, burnunuzu küçültebilir, burnunuzdaki kemeri yok edebilir, düşük ve uzun burnu normale çevirebilir ya da elmacık kemiklerini belirginleştirebilirsiniz.

Kontürlemenin püf noktaları

Yüz kontürleme uygulaması yapacaksanız makyajınızı gece mi yoksa gündüz mü kullanacağınız noktası oldukça önemli. Gece yapılan makyajda yüzünüzde daha koyu renkler kullanabilirsiniz, aynı zamanda gece ışığını da hesaba katmalısınız. Gündüz yapılan makyajda da teninize çok koyu olan renklerden kaçmalısınız. Gündüz makyajının daha doğal durması ve aydınlık saatlerde kontürleme yapıldığını gizlemesi gerekiyor.





Yüzü şekillendiren ideal renkler için

Deborah Milano'nun 3 adımla mükemmel kontürlemeyi sağlayan yüz paleti Contouring Palette, özellikle kontürleme için geliştirilmiş yüz pudralarından oluşuyor. 4 farklı renk ve her biri farklı fonksiyona sahip palette, aydınlatma sağlayan en koyu renkleri karıştırma özelliği, daha açık tenler için gölgeleme ve daha açık tenler için gölgeleme özelliği bulunuyor.

Contouring Pallette’nin Aralık 2016 fiyatı; 44.90 TL.



