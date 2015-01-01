Kendi kaşlarınızı kendiniz almaya ne dersiniz? İşte 4 adımda kaş şekillendirme sanatı...

Hazırlayan: Deran Çetinsaraç/Formsanté DergisiKuaför salonlarında belki de en stresli geçen süreç kaşları aldırmak için koltuğa oturduğumuzda yaşanıyor. Sonuç kötü çıktığı takdirde geri dönüşü zor olabiliyor. Kendinize güveniyorsanız işte size püf noktaları. Evde kaşlarınızı uzman edasıyla alabilmeniz için dört adıma dikkat etmelisiniz...Kaşları almak için en iyi zaman, banyo sonrası. Bunun sebebi, duş aldıktan sonra cildin sıcak su ile yumuşamış olması. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, kaş çevresine yüzeysel bir ağrı kesici krem sürebilirsiniz veya argan yağı, aloe vera, temel yağları karıştırıp uygulamak da mümkün. Doğal ışık küçük kılları görmek için en iyi seçenek olduğu için, aynanız ile cam kenarına oturun. Mercekli aynalar kaşınızı fazla almanıza sebep olabilir; çoğu zaman yakından fazlaymış gibi görünen kıllar, aslında kaşınızın gerekli bir bölümü olabilir.Uzun, kalın ve bir nevi Brooke Shields’ı andıran kaşlara ulaşmak için bir kalemi dikey bir şekilde gözünüzün iç köşesine yerleştirin. Kalemin burun kemiğine değen noktası, kaşın başlaması gereken yerdir. Şimdi de kalemi gözbebeğine doğru çok az eğin. Kalemin dış ucu, yani alına doğru bakan uç, kaş kavisinin olması gerektiği yerdir. Kaşın bitmesi gereken yer ise, göz çukurunun dikey olarak bittiği sıradır. Kalemi veya elinizi göz çukuruna dikey olarak tuttuğunuzda kalemin veya parmağın dışında kalan kıllar, gözlerinizi yorgun gösterebilir. Eğer sizin için bunu uygulamak gerçekten çok zorsa, bir uzmana danışmalısınız.Kaşlarınız çok mu az veya halk arasındaki tabirle küstü mü? Uzmanlar bu durumda kaşlarınızı üç ay boyunca uzatmanızı öneriyor. Ancak bu süre sonunda, kaşlar kendi doğal şekillerine dönebiliyor. Daha hızlı büyümeleri için bir serum veya doğal yağlardan oluşan bir karışımı kullanabilirsiniz. Üç aylık sürede göze batan kılları gizlemek için göz kapatıcısı sürebilirsiniz.Cildinizi gergin tutun ve kaşlarınızı alt taraftan almaya başlayın. Kaş kavisini yaratmak için ilk başta kaşınızın üst kısmından çok az kıl alın, daha sonra uzaktan aynaya bakın ve simetrik duruyor mu diye inceleyin. Yakından hata yapmak daha kolay olabiliyor. Bitirmeden önce kaşlarınızı bir fırça ile yukarı doğru tarayın, uzamış olanları kesebilirsiniz. Toplu halde uzamış olanları kesmeye özen gösterin.Kaşların daha dolu görünmesi için, onlara biraz renk verebilirsiniz. Siyah veya kahverengi kaşlara sahip olanlar kendi tonlarından iki ton daha açık bir renk kullanmalı ki, olabildiğince natürel dursun. Sarışınsanız, koyu karamel renginde bir kalem kullanabilirsiniz. Kızıl saçlıysanız, açık kahverengi veya saç tonuna göre gri tonları da uygun olabilir. Kaşlarınızı boyarken, bir anda fazla miktarda boya kullanmamaya ve küçük hareketlerle boyamaya çalışın. Daha sonra boyayı bir fırça ile yayabilirsiniz.Bu üç malzemeyi karıştırın ve sabah-akşam kaşlarınıza uygulayın.- Okaliptus yağı- Çam terebentin- Badem yağı