Kalabalık bir metropol, huzur dolu bir sahil şeridi ya da teknolojinin merkezi bir şehir… Dünyanın neresine giderseniz gidin, bırakın ruhu sizi sarsın. Onlardan ilham alın, onların güzelliğiyle güzelleşin.

PARİS, LONDRA, TOKYO, MARSİLYA VE SANTORİNİ… Her biri dünyanın en güzel destinasyonları arasında. Keşfedecek çok şey var. Bavulunuz hazır, peki buralara giderken makyaj çantanızda neler olacak? Makyaj ve cilt bakım ürünlerini seçerken bu muhteşem şehirlerin karakteristik özelliklerinden ilham almaya ne dersiniz?

TOKYO/KİRAZ ÇİÇEKLERİNİN İZİNDE

Kırmızı pagodaları, parlak ışıkları, eklektik ve dinamik yapısıyla tek kelimeyle görsel bir şölen. Japonya’nın başkenti her açıdan rengarenk bir dünya. Uzun kirpikleriniz, gözlerinizi biraz daha kısık gösterecek eyeliner’ınız ve renkli makyajınız ile şehre uyum sağlayın.

PARİS/HER ZAMAN ŞIK

Moda, zarafet, estetik... Seine Nehri’nin yeşilinden, Mortmarte’ın çok renkliliğinden ilham alın ve Parizyen bir kadına dönüşüverin.

MARSİLYA/SAKİN VE GÜZEL

İçinizi ısıtan bir güneş, deniz kokusu, lavanta tarlaları, sabunlar, yağlar, parfümler… Cildiniz ve siz Akdeniz’in doğasıyla tanışmaya hazır mısınız? Şehri keşfederken doğallığınızdan ve duru güzelliğinizden ödün vermeyin.

SANTORİNİ/GÜNEŞ KADAR SICAK

Beyazla lacivertin muhteşem uyumu. Bulutsuz bir gökyüzü, nefis bir güneş ve muhteşem günbatımı… Sadece renkleri bile güzelliğinize dokunmaya yeter. Ada havasını yüzünüzde hissedin.

LONDRA/YALIN ÇEKİCİLİK

Salaş bir sokak kafesinde trendi ve bakımlı bir kadına da rastlayabilirsiniz, şık bir restoranda pembe saçlı punk bir kıza da… Londra söz konusuyla kuralları rafa kaldırın, dilediğiniz kadar özgürsünüz.