Allık sürmenin 6 püf noktası

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Sağlıklı bir görünüm kazanmak ve elmacık kemiklerini vurgulamak için allıklar en büyük yardımcımız! Ama allık sürmenin bir sanat olduğunu unutmayın ve bu altı tüyoyu gözden kaçarmayın!

1. Kuru cilde sahipseniz krem allık kullanmayın. Çünkü cildiniz ürünü eşit oranda emmez ve lekeli bir görüntü oluşur.

2. Kusursuz bir görüntü için allığı önce geniş bir alana hafifçe uygulayın. Sonra öne çıkarmak istediğiniz kısmın üzerine bir kat daha sürün.

3. Üçgen bir yüz yapısına sahipseniz allığı elmacık kemiklerinden saç başlangıç çizgisine doğru sürün. Oval yüz hatlarınız varsa, elmacık kemiğinin altından yanlara doğru allık sürmeyi deneyin.

4. Toz allık kullanıyorsanaz orta kalınlıkta bir fırça seçin. Allığın kendi fırçası olan küçük fırçaları makyajınızı tazelerken kullanın.

5. Allık fazla ya da koyu renk kaldıysa, ten renginizin bir ton açığında pudra sürerek yoğunluğu azaltın.

6. Allık fırçanızı ucu açık şekilde çantanıza atmayın, mikroplara davetiye çıkarmayın.