“Toppik Kaş Dolgunlaştırıcı”, en ince kaşları bile anında dolgun, kalın ve doğal bir görünüme kavuşturabiliyor.

ABD'de Toppik Inc. laboratuvarlarında geliştirilmiş “Toppik Kaş Dolgunlaştırıcı”, bugüne kadar kaşa uygulanan diğer tüm ürünlerden farklı. Kaşlarınıza daha dolgun bir görünüm veren, seyrekliği ortadan kaldıran, doğal ve güvenilir bir ürün olan “Toppik Kaş Dolgunlaştırıcı” içerisinde yer alan keratin lifler sayesinde, kaşlarınızı saniyeler içinde gürleştiriyor.

Saçımızın ve kaşlarımızın yüzde 97'si keratinden oluşmakta. Toppik'in formülünde de yüzde 97 oranında küçük, mikrolifler halinde renkli keratin moleküller yer alıyor. Bu renkli moleküller kaş telleri ile birleşiyor ve böylece Toppik'i uyguladıktan sonra saniyeler içinde dolgun kaşlara kavuşuyorsunuz. Ayrıca, sabitleyici krem ile kaşlarınıza vereceğiniz şekli belirleyebilir, keratin tozu ile de kaşlarınıza yoğunluk ve hacim kazandırabilirsiniz.

